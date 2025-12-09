Harde woorden voor Intermarché-Wanty: manager onthult reden voor vertrek Girmay

Biniam Girmay liet de fusieploeg tussen Intermarché-Wanty en Lotto links liggen en koos voor een nieuwe uitdaging bij NSN Cycling Team. Zijn manager Alex Carera legt uit waarom.

In juli vorig jaar, net nadat hij drie etappes en de groene trui had gewonnen in de Tour, brak Intermarché-Wanty het contract van Biniam Girmay open tot eind 2028. Een jaar later ziet de situatie er helemaal anders uit.

Intermarché-Wanty fuseerde met Lotto en sinds 15 oktober was Girmay vrij om bij een andere ploeg te tekenen. De Eritreeër koos voor NSN Cycling Team, de opvolger van Israel-Premier Tech.

Waarom wilde Girmay vertrekken bij Intermarché-Wanty?

Bij Bici.pro geeft Alex Carera, de manager van Girmay, nu meer uitleg. "We hebben de keuze om te vertrekken al voor de fusieplannen gemaakt. Bij de ploeg merkten we dat het management druk bezig was met het fusieproject."

"Dat drukte wel op bepaalde sportieve keuzes zoals het materiaal en de groei van de renners en de ploeg. In het wielrennen is het wel heel belangrijk om daar mee bezig te zijn en het niveau van de ploeg in 2025 was niet meer gelijk aan dat van vorig jaar", is Carera scherp.

Carera gelooft in terugkeer naar de top van Girmay



Girmay won dit jaar geen enkele koers, maar werd wel zes keer tweede. "Vier keer achter een vluchter die de sprinters voorbleef. Dat laat zien dat de kwaliteit er zeker nog is. Hij is ook erg hongerig en ik geloof dat hij de komende drie jaar weer bij de beste tien renners ter wereld is", stelt Carera nog.