Welke koersen rijdt Evenepoel in 2026? Red Bull komt heel binnenkort met duidelijkheid
Remco Evenepoel is op dit moment in Spanje op stage met zijn nieuwe ploeg Red Bull-BORA-hansgrohe. Woensdag wordt het programma van Evenepoel voor 2026 bekendgemaakt.
Na zeven jaar bij Soudal Quick-Step rijdt Remco Evenepoel volgend jaar bij Red Bull-BORA-hansgrohe. Met de Duitse ploeg is Evenepoel op dit moment ook op stage op het Spaanse eiland Mallorca.
Evenepoel op stage in Mallorca met Red Bull-BORA-hansgrohe
Trainen mag Evenepoel nog niet in het shirt van Red Bull-BORA-hansgrohe, tot en met 31 december wordt hij betaald door Soudal Quick-Step en moet hij nog de uitrusting van The Wolfpack dragen.
Een fiets met de stier van Red Bull heeft Evenepoel wel al gekregen. Zowel Soudal Quick-Step als Red Bull-BORA-hansgrohe rijden met fietsen van Specialized, Evenepoel is ook persoonlijk verbonden aan het Amerikaanse merk.
Programma Remco Evenepoel
Waar Evenepoel zal debuteren voor zijn nieuwe ploeg en of hij volgend jaar klassiekers of de Giro zal rijden, dat zal woensdag duidelijk worden. Red Bull-BORA-hansgrohe heeft om 13u30 een persconferentie gepland.
Evenepoel verklapte bij Café Koers al dat hij wellicht aan het seizoen zal beginnen in de UAE Tour (16/02 tot 22/02) of de Ronde van de Algarve (18/02 tot 22/02). Ook de Ronde van Catalonië (23/03 tot 29/03) zal wellicht op zijn programma staan.
