Bewust duel met Van der Poel opgezocht? Trainer zonneklaar over programma Van Aert

Wout van Aert maakt op 20 december zijn rentree in het veld in Antwerpen. Een zandcross en het zal niet de enige zijn die Van Aert zal rijden in de kerstperiode.

Op dit moment is Wout van Aert op stage in Spanje met zijn ploeg Visma-Lease a Bike, een stage die tot 16 december zal duren. Op 20 december maakt Van Aert dan zijn rentree in het veld, waar hij in duel gaat met Mathieu van der Poel.

De cross in Antwerpen wordt op Linkeroever gereden en bevat wel wat zandstroken. En dat zal ook het geval zijn in Hofstade (22 december), Mol (2 januari) en Zonhoven (4 januari). En dat op zeven crossen in de kerstperiode.

Van Aert rijdt veel zandcrossen

"Puur toeval", zegt zijn trainer Mathieu Heijboer bij HLN. "Wat ik wel weet, is dat Wout vorige winter bewust koos om iets ‘kleinere’ crossen te rijden, zodat hij misschien wat meer kans had om voor de zege te rijden."

Van Aert kwam onder meer aan de start in Loenhout en Gullegem, die laatste cross was ook zijn eerste zege van het seizoen. En ook in Dendermonde won Van Aert, ook daar komt hij op 28 december aan de start.

Dit seizoen heeft Van Aert niet bewust voor 'kleinere crossen' gekozen, zegt Heijboer nog. "Hij heeft zelfvertrouwen en heeft enkel ‘grote’ crossen opgeschreven", besluit de Nederlander nog.