VRT grijpt in: Ruben Van Gucht verliest bijverdienste

De podcast Wielerclub Wattage, gepresenteerd door Ruben Van Gucht, keert volgend voorjaar terug. De VRT zal de productie wel voor zich nemen.

Op de website van Wielerclub Wattage is de awardshow 'De Eddy’s' nog altijd het eerste wat je te zien krijgt. Nochtans raakte op 19 november al bekend dat de awardshow in de Lotto Arena dit jaar niet doorgaat.

"Wielerclub Wattage viert het wielerjaar met De Eddy’s in de Lotto Arena op 28 december. Dé awardshow waar renners, momenten en emoties uit het peloton in de bloemetjes worden gezet", staat er nog altijd te lezen.

VRT zal Wielerclub Wattage zelf produceren

De podcast Wielerclub Wattage zal volgend voorjaar zeker terugkeren, dat bevestigde de VRT ook al. Toch zal er het een en het ander veranderen, want de productie zal niet meer extern gebeuren, dat meldt HLN.

De VRT zal die zelf in handen nemen. Ruben Van Gucht zal de podcast nog altijd in goede banen leiden, maar zou daardoor niet meer kunnen verdienen aan de podcast die dit voorjaar door het land trok.



Ook het Wattage Festival in juni in de Hippodroom in Oostende zal volgend jaar terugkeren voor een tweede editie. Het programma van het festival zou zelfs nog worden uitgebreid.