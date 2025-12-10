Er zit hem iets dwars: Del Toro wil één iets niet meer horen

Isaac Del Toro (22) brak dit jaar helemaal door met zestien overwinningen. Toch wil de Mexicaan niet weten van het label 'supertalent'.

Zestien overwinningen, met onder meer een etappezege in de Giro, en een tweede plaats in het eindklassement. Isaac Del Toro reed uit een uitstekend seizoen, op de jaarranking van ProCyclingStats werd Del Toro tweede.

Op zijn 22ste behoort Del Toro al tot de wereldtop, dit najaar kon hij als laatste Tadej Pogacar volgen op het WK en werd hij zevende, in de Ronde van Lombardije werd de jonge Mexicaan vijfde.

Del Toro wil geen supertalent genoemd worden

Del Toro kreeg dan ook het label van 'supertalent', maar dat wil hij liever niet. "Als je zou zien hoeveel moeite ik doe om succesvol te zijn, zou je dat geen talent noemen", zegt de Mexicaan bij Cyclingnews.

"Misschien hebben sommige renners iets waardoor ze beter zijn dan anderen, maar misschien is het gewoon mentaal en werken we gewoon hard om de beste versie van onszelf te zijn."



"Ik geloof niet dat ik een supertalent ben", wil Del Toro met de voeten op de grond blijven. "Ik wil geloven dat ik hard genoeg werk om bij de top te kunnen horen."