🎥 "Het wordt wennen": Lotte Kopecky pakt uit met nieuwe look

Lotte Kopecky heeft de nieuwe uitrusting van SD Worx-Protime voorgesteld. Voor het eerst in zo'n 2,5 jaar zal Kopecky geen kampioenentrui dragen.

In 2024 en 2025 reed Lotte Kopecky als wereldkampioene in het peloton, van het BK tot het WK in 2023 reed ze met de Belgische trui. Dit seizoen pakte Kopecky echter geen enkele trui en zal ze dus in de normale uitrusting van haar ploeg rijden in 2026.

De ex-wereldkampioene stelde de nieuwe uitrusting van haar ploeg SD Worx-Protime voor. Geen paars meer, maar wel wit, geel, blauw en oranje zijn de hoofdkleuren van het lichtere shirt van de Nederlandse ploeg.

"Het nieuwe shirt weerspiegelt de voortdurende drang naar innovatie van het team en de sponsors", schrijft de ploeg op haar website. "Stilstand is geen optie – onszelf continu opnieuw uitvinden in elk aspect is een kernwaarde van Team SD Worx-Protime."

Kopecky over nieuwe shirt van SD Worx-Protime

"Dit is een bijzonder shirt dat zeker opvalt in het peloton", zegt Lotte Kopecky. "Het is de eerste keer sinds 2023 dat ik weer in de teamkleuren van SD Worx-Protime rijd. Dat was een fantastisch seizoen voor mij."

"Ik hoop in 2026 prachtige overwinningen te behalen in dit shirt. Het tenue is een gewaagde verandering, waar ik even aan moet wennen. Maar we zullen dit shirt zeker eer aan doen", besluit Kopecky nog.



