Eerste cross van Van der Poel: Nys en co moeten vrezen

Mathieu van der Poel maakt zondag zijn rentree in het veldrijden in Namen. Kan Van der Poel meteen winnen bij zijn rentree? De statistieken spreken alvast in zijn voordeel.

In Namen maakt Mathieu van der Poel zondag zijn langverwachte rentree in het veldrijden. De wereldkampioen won al vijf keer in Namen, al is het wel al vijf jaar geleden dat Van der Poel er nog aan de start kwam.

Met 24 overwinningen in zijn laatste 25 crossen is Van der Poel aan een straffe reeks bezig, het is dan ook maar de vraag wie hem in Namen van de overwinning zal kunnen houden. Het zal van Nys, Aerts en Vanthourenhout moeten komen.

Van der Poel wint vaak bij terugkeer

Al verliest Van der Poel niet vaak zijn eerste cross van het seizoen. De voorbije tien seizoenen gebeurde het maar twee keer. In 2021 werd hij geklopt door Van Aert in Dendermonde, in 2015 waren Sven Nys en Van Aert beter in Koksijde.

Vaak laat Van der Poel zich het kaas niet van zijn brood eten. Vorig jaar hervatte Van der Poel in Zonhoven, al na één minuut was hij vertrokken. Nys werd toen tweede op anderhalve minuut, de toon was gezet.

Lees ook... Nog altijd spijt van? Aerts helder over heroïsche strijd met Van der Poel›

Ook nu lijkt enkel pech of een slechte dag Van der Poel van de overwinning te kunnen houden. Volgende week in Antwerpen staat Wout van Aert ook aan de start, kan hij de zegereeks van Van der Poel wel doorbreken?