Geklopt door Pogacar en Van der Poel: Van Aert doet opvallende onthulling

Foto: © photonews

Wout van Aert werd dit voorjaar vierde in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Toch kon hij ervan genieten dat hij kon meestrijden voor de overwinning.

Een vierde plaats in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, twee keer waren Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel en Mads Pedersen net iets beter. Maar Wout van Aert kon er wel mee leven. 

Want Van Aert had het gevoel dat hij al zijn kansen had benut. Hij had gevochten voor wat hij waard was en onder meer aangevallen net voor de laatste beklimming van de Oude Kwaremont. 

Pogacar en Van der Poel beter dan Van Aert

Van Aert durfde te koersen om te winnen, ook al besefte hij dat Pogacar en Van der Poel wellicht beter waren. "Daar had ik ook geen moeite mee", geeft Van Aert ook eerlijk toe bij Café Koers. 

"Waar ik vroeger misschien meer teleurgesteld zou zijn, was ik er nu meer oké mee dat ik dat niveau haalde en er dicht bij was." Want vorig jaar kon Van Aert door zijn zware val in Dwars door Vlaanderen zelfs niet aan de start staan. 

Lees ook... Geen waardering voor zijn topseizoen: Pogacar blijft met lege handen achter
In het voorjaar kon Van Aert niet winnen, dat deed hij in de Giro en de Tour wel.  "Ik geniet ook veel meer van een overwinning. Er zijn nu minder overwinningen, maar ik besef meer hoe bijzonder ze zijn", besluit Van Aert nog. 

Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Wout Van Aert
Tadej Pogacar
Mathieu Van Der Poel

Meer nieuws

