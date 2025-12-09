"Toen was ik ontgoocheld": Merlier duidelijk over Evenepoel

Tim Merlier en Remco Evenepoel stonden dit jaar samen aan de start van de Tour. Dat was op initiatief van Evenepoel, Merlier schikte zich naar zijn eisen.

Eind vorig seizoen trok Soudal Quick-Step naar Californië voor testen in de windtunnel van Specialized. Onder meer Remco Evenepoel en Tim Merlier waren daar aanwezig en daar werden de eerste plannen gemaakt om samen de Tour te rijden.

Evenepoel en Merlier samen in de Tour

"Ik heb hem niet gevraagd of ik de Tour mocht rijden. Het was Remco die erover begon", zegt Merlier bij Café Koers. Soudal Quick-Step had met Evenepoel gesproken en hij zag het wel goed komen tussen hen.

Merlier en ook Van Lerberghe hebben ook hun rol kunnen spelen in de eerste twee weken van de Tour, waar Evenepoel ook tevreden over was. Vooral dankzij Van Lerberghe heeft Evenepoel energie kunnen sparen.

Merlier uit selectie Vuelta 2023 gelaten

Zelf is Merlier het gesprek niet gestart met Evenepoel, dat zou naar eigen zeggen niet doen. Toen hij in 2023 bij de ploeg kwam, werden hij en Van Lerberghe uit de selectie van de Vuelta gehaald om Evenepoel te laten starten na zijn opgave in de Giro.

"Toen heb ik ook niet op tafel geklopt. Ik was ontgoocheld, maar als de ploeg die keuze maakt, leg ik mij daarbij neer. Ook dit jaar: mocht Remco het niet hebben zien zitten dat ik de Tour reed, dan had ik dat niet gedaan en had ik een andere grote ronde gereden."