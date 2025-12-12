Mysterie is een feit: na Van der Poel en Van Aert nog een naam van een wereldkampioen gelekt voor Hofstade?

De cross in Hofstade wordt één van dé events van het najaar. Van der Poel en Van Aert tekenen al present bij de elite en ook op de Turbo Cross wordt er schoon volk verwacht.

Het alternatieve initiatief van Average Rob gaat dit veldritseizoen door in Hofstade in plaats van in Diegem. De deelnemers voor de Turbo Cross zijn nog niet bekendgemaakt. Die eer is wellicht weggelegd voor Average Rob en zijn team. Mogelijk is één van die deelnemers op voorhand al iets te enthousiast geweest, namelijk Luca Brecel.

Op zijn Instagram Stories had Brecel zichzelf immers aangekondigd als 'celebrity rider'. Daar hoorde ook een afbeelding bij waarop de snookerspeler de duim omhoog steekt. Bovendien tagde hij ook de Turbo Cross, Average Rob en Arno the Kid. Mogelijk gingen daarna bij die laatste twee heren toch wel even de alarmbellen af.

Aankondiging Brecel snel offline

Het had er dus alle schijn van dat Brecel erbij zou zijn op 22 december in Hofstade, maar hij haalde het bericht al snel weer offline. Nog veel sneller dan dat gewoonlijk met een story het geval is. Het lijkt er dus op dat het nog niet bekend mocht zijn dat hij zou deelnemen. Mogelijk wil Average Rob alle deelnemers in één keer aankondigen.

In elk geval zou Brecel wel een mooie naam zijn om op de startlijst te hebben. Dan zouden Van der Poel en Van Aert niet de enige wereldkampioenen zijn die zich in de kerstperiode in Hofstade presenteren. Brecel veroverde in het snooker immers de wereldtitel in 2023. Daarna kende zijn carrière naast hoogtepunten zeker ook dieptepunten.

Brecel op Turbo Cross of niet?



Voornamelijk dit jaar was 'The Belgian Bullet', zoals hij genoemd wordt, doorgaans op de sukkel. Hij hoopt wel nog een groot toernooi te winnen in 2025 en mogelijk kan de Turbo Cross hem ook het nodige sportplezier bezorgen.