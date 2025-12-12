Maxim Van Gils onthult wat de komst van Remco Evenepoel verandert

De komst van Remco Evenepoel bij Red Bull verandert ook voor Maxim Van Gils wel wat. Die laatste heeft ook al een goed beeld van wat er nu wijzigt.

Maxim Van Gils heeft ook zijn eigen programma al met de wereld gedeeld. Als het voorjaar goed verloopt, zal bijvoorbeeld ook de Tour daar deel van uitmaken. In het voorjaar ligt de nadruk onder andere ook op de Ardennenklassiekers. In principe verschijnt Van Gils aan de start van zowel de Amstel, de Waalse Pijl als Luik-Bastenaken-Luik.

"Ja, da's wel de bedoeling", bevestigt Van Gils bij Sporza. Dat is een opvallend verschil met Evenepoel, die slechts twee van die drie klassiekers zal rijden. Voor Evenepoel worden het de Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik. Hij stond vorig jaar nog op het podium van de Amstel en won al twee keer in Luik. Voor de Waalse Pijl past Remco.

Andere aanpak met Evenepoel als kopman

De aanwezigheid van Evenepoel in Luik-Bastenaken-Luik verandert wel één en ander voor heel Red Bull-BORA-hansgrohe. Als Van Gils kopman zou zijn, is dat met een andere benadering. "Als ik naar Luik ga, is het om proberen podium te rijden. Als je met Remco gaat, ga je om te winnen. Dat verandert natuurlijk wel hoe je de koers gaat aanpakken."

Van Gils zinspeelt erop dat Red Bull-BORA-hansgrohe nu in dienst van Evenepoel meer verantwoordelijkheid zal nemen. Het is wel de vraag of dit dan wel de goede aanpak is, als ook Tadej Pogacar opnieuw zijn zinnen zet in Luik-Bastenaken-Luik. In de eendagskoersen die voor hem belangrijk waren, was de Sloveen oppermachtig in 2025.

Red Bull hoopt op een Remco met solide basis in Luik

Lees ook... Samen met Evenepoel? Van Gils had verrassende vraag voor Red Bull-BORA-hansgrohe›

Evenepoel zal uiteraard wel hopen om daar iets aan te kunnen doen. De betrachting is in elk geval om met een solide basis in Luik-Bastenaken-Luik te arriveren, wat dit jaar door een moeilijke winter niet het geval kon zijn.