Moet hij zijn droomkoers opgeven? Van Gils geeft iets toe over Evenepoel

Maxim Van Gils krijgt bij Red Bull-BORA-hansgrohe het kopmanschap in Milaan-Sanremo. Al is het eerste monument van het jaar zeker niet zijn favoriete koers.

Geen Remco Evenepoel aan de start van Milaan-Sanremo volgend jaar, hij kiest voor de Ronde van Catalonië. Maxim Van Gils, zevende in 2024, zal wel aan de start staan en lijkt kopman te worden bij Red Bull-BORA-hansgrohe.

Bij de Duitse ploeg denken ze dat Tadej Pogacar en UAE Team Emirates-XRG er opnieuw een zware koers van zullen maken en dat zou Van Gils moeten liggen. Dit jaar werd hij 19de in Milaan-Sanremo.

"Het is zeker niet mijn lievelingskoers. Tijdens Milaan-Sanremo denk ik altijd: wat zit ik hier te doen. Pas in de finale krijg ik er een leuk gevoel", zegt Van Gils echter bij VTM Nieuws.

Van Gils offert zich op voor Evenepoel in Luik

Als Van Gils een monument mag kiezen, dan wil hij toch liever Luik-Bastenaken-Luik winnen. Al komt Milaan-Sanremo wel op de tweede plaats. "In Luik zal ik trouwens graag mijn kansen opofferen voor Remco. Hij maakt daar meer kans dan ik."

In de Waalse Pijl zal Van Gils dan weer zijn eigen kans mogen gaan en mag hij mikken op winst. Vorig jaar werd hij er derde, dit jaar pas 43ste.