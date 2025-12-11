📷 Nieuw shirt van Soudal Quick-Step gelekt: opvallende felle kleur toegevoegd

Soudal Quick-Step begint volgend jaar aan een nieuw tijdperk zonder Remco Evenepoel. En ook het shirt van The Wolfpack zou er volgend jaar wat anders kunnen uitzien.

De hoofdkleur van het shirt van Soudal Quick-Step is al jaren blauw. Dit jaar werden er enkele witte en rode vegen toegevoegd aan de onderkant, maar de hoofdkleur van het shirt bleef nog altijd blauw.

Veel groen in nieuwe shirt van Soudal Quick-Step?

Dat lijkt volgend jaar toch wel te veranderen. Op sociale media circuleren foto's van het nieuwe shirt voor 2026 van The Wolfpack. Het valt vooral op dat er veel felgroen aanwezig is op de nieuwe uitrusting.

Dat kan een verwijzing zijn naar AG Insurance, dat hoofdsponsor is van vrouwenploeg AG Insurance-Soudal. Krijgt de Belgische verzekeringsmaatschappij ook een prominentere rol bij de mannenploeg?

Nieuw tijdperk voor Soudal Quick-Step

Hoe dan ook is de keuze voor zoveel groen in het nieuwe shirt een trendbreuk met de voorbije jaren. Voor Soudal Quick-Step begint er dan ook een nieuwe tijdperk waarin de klassiekers weer belangrijker worden.

The Wolfpack haalde daarvoor Jasper Stuyven (Lidl-Trek) en Dylan van Baarle (Visma-Lease a Bike) binnen. Tim Merlier en Paul Magnier moeten de ploeg dan weer overwinningen bezorgen in de sprint.



