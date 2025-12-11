📷 Nieuw shirt van Soudal Quick-Step gelekt: opvallende felle kleur toegevoegd

📷 Nieuw shirt van Soudal Quick-Step gelekt: opvallende felle kleur toegevoegd

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Soudal Quick-Step begint volgend jaar aan een nieuw tijdperk zonder Remco Evenepoel. En ook het shirt van The Wolfpack zou er volgend jaar wat anders kunnen uitzien.

De hoofdkleur van het shirt van Soudal Quick-Step is al jaren blauw. Dit jaar werden er enkele witte en rode vegen toegevoegd aan de onderkant, maar de hoofdkleur van het shirt bleef nog altijd blauw. 

Veel groen in nieuwe shirt van Soudal Quick-Step?

Dat lijkt volgend jaar toch wel te veranderen. Op sociale media circuleren foto's van het nieuwe shirt voor 2026 van The Wolfpack. Het valt vooral op dat er veel felgroen aanwezig is op de nieuwe uitrusting. 

Dat kan een verwijzing zijn naar AG Insurance, dat hoofdsponsor is van vrouwenploeg AG Insurance-Soudal. Krijgt de Belgische verzekeringsmaatschappij ook een prominentere rol bij de mannenploeg? 

Nieuw tijdperk voor Soudal Quick-Step

Hoe dan ook is de keuze voor zoveel groen in het nieuwe shirt een trendbreuk met de voorbije jaren. Voor Soudal Quick-Step begint er dan ook een nieuwe tijdperk waarin de klassiekers weer belangrijker worden.

The Wolfpack haalde daarvoor Jasper Stuyven (Lidl-Trek) en Dylan van Baarle (Visma-Lease a Bike) binnen. Tim Merlier en Paul Magnier moeten de ploeg dan weer overwinningen bezorgen in de sprint. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender

Meer nieuws

Terugkeer Van der Poel: Van der Haar heeft daar heldere mening over

Terugkeer Van der Poel: Van der Haar heeft daar heldere mening over

19:00
Is het programma van Evenepoel teleurstellend? Bakelants velt zijn oordeel

Is het programma van Evenepoel teleurstellend? Bakelants velt zijn oordeel

18:30
Stevige opsteker voor fusieploeg Lotto-Intermarché, maar in enkele landen wel andere naam

Stevige opsteker voor fusieploeg Lotto-Intermarché, maar in enkele landen wel andere naam

18:00
Red Bull-BORA-hansgrohe wilde het niet: Evenepoel moest domper slikken

Red Bull-BORA-hansgrohe wilde het niet: Evenepoel moest domper slikken

17:00
Van der Poel kloppen? Aerts geeft zijn ongezouten mening over Nys

Van der Poel kloppen? Aerts geeft zijn ongezouten mening over Nys

16:30
Moet hij zijn droomkoers opgeven? Van Gils geeft iets toe over Evenepoel

Moet hij zijn droomkoers opgeven? Van Gils geeft iets toe over Evenepoel

15:00
Geen ploegmaats meer: Benoot duidelijk over Van Aert als concurrent

Geen ploegmaats meer: Benoot duidelijk over Van Aert als concurrent

14:00
De Cauwer nuanceert maar geeft Evenepoel ook stevige waarschuwing: "Het kan een probleem worden"

De Cauwer nuanceert maar geeft Evenepoel ook stevige waarschuwing: "Het kan een probleem worden"

13:30
Intensiteit bij Wout van Aert: hij heeft nog werk te doen en houdt ook een alternatieve inspanning

Intensiteit bij Wout van Aert: hij heeft nog werk te doen en houdt ook een alternatieve inspanning

13:00
Nieuwe BK-concurrent voor Van Aert en andere Belgische kopman profiteert van keuze Evenepoel

Nieuwe BK-concurrent voor Van Aert en andere Belgische kopman profiteert van keuze Evenepoel

11:00
Van gedroomde helper naar rivaal: "Daar hebben Mathieu van der Poel en ik al vaak om moeten lachen"

Van gedroomde helper naar rivaal: "Daar hebben Mathieu van der Poel en ik al vaak om moeten lachen"

10:00
José De Cauwer heeft wat te zeggen over wat Remco Evenepoel in de eerste plaats moet doen

José De Cauwer heeft wat te zeggen over wat Remco Evenepoel in de eerste plaats moet doen

09:00
Staat ook Remco versteld? Zijn nieuwe ploeg steelt de show met waanzinnige stunt

Staat ook Remco versteld? Zijn nieuwe ploeg steelt de show met waanzinnige stunt

08:00
Soudal Quick-Step luidt nieuw tijdperk in: trainer die Evenepoel uitzwaait laat van zich horen over 2026

Soudal Quick-Step luidt nieuw tijdperk in: trainer die Evenepoel uitzwaait laat van zich horen over 2026

07:30
Heeft Evenepoel de fans teleurgesteld? De Cauwer geeft het antwoord

Heeft Evenepoel de fans teleurgesteld? De Cauwer geeft het antwoord

07:00
Belgische ploegleider doet gewaagde uitspraak over Remco Evenepoel en de Tour de France

Belgische ploegleider doet gewaagde uitspraak over Remco Evenepoel en de Tour de France

21:30
Deze renner gelooft in een stunt en vreest grootheden Van der Poel en Pogacar absoluut niet

Deze renner gelooft in een stunt en vreest grootheden Van der Poel en Pogacar absoluut niet

20:00
Remco Evenepoel wijst naar grootste discussiepunt en legt de lat gigantisch hoog op het WK

Remco Evenepoel wijst naar grootste discussiepunt en legt de lat gigantisch hoog op het WK

10/12
Johan Museeuw laat zich in het ziekenhuis onderzoeken aan zijn hart: dit heeft hij erover te zeggen

Johan Museeuw laat zich in het ziekenhuis onderzoeken aan zijn hart: dit heeft hij erover te zeggen

10/12
Pogacar bezorgt Belgische zaak grote verrassing en het is hem weer menens voor een volgende klassieker

Pogacar bezorgt Belgische zaak grote verrassing en het is hem weer menens voor een volgende klassieker

10/12
Red Bull verplicht Remco Evenepoel tot een absolute primeur in zijn carrière

Red Bull verplicht Remco Evenepoel tot een absolute primeur in zijn carrière

10/12
Lange fusiesaga tussen Lotto en Intermarché kent zijn ontknoping: dit is het eindresultaat

Lange fusiesaga tussen Lotto en Intermarché kent zijn ontknoping: dit is het eindresultaat

10/12
Remco Evenepoel heeft groot nieuws over de klassiekers die hij al dan niet zal rijden

Remco Evenepoel heeft groot nieuws over de klassiekers die hij al dan niet zal rijden

10/12
Gerucht over concullega de wereld uit geholpen en Evenepoel kiest resoluut voor deze grote ronde(n)

Gerucht over concullega de wereld uit geholpen en Evenepoel kiest resoluut voor deze grote ronde(n)

10/12
Er zit hem iets dwars: Del Toro wil één iets niet meer horen

Er zit hem iets dwars: Del Toro wil één iets niet meer horen

10/12
Na klachten van collega's bij VRT: Van Gucht na twee voorvallen geen anker meer Naast de fiets

Na klachten van collega's bij VRT: Van Gucht na twee voorvallen geen anker meer

10/12
Geen waardering voor zijn topseizoen: Pogacar blijft met lege handen achter

Geen waardering voor zijn topseizoen: Pogacar blijft met lege handen achter

10/12
Hoofdstuk meteen afgesloten: Foré spreekt vrijuit over "last" Evenepoel

Hoofdstuk meteen afgesloten: Foré spreekt vrijuit over "last" Evenepoel

10/12
🎥 "Het wordt wennen": Lotte Kopecky pakt uit met nieuwe look

🎥 "Het wordt wennen": Lotte Kopecky pakt uit met nieuwe look

10/12
Geklopt door Pogacar en Van der Poel: Van Aert doet opvallende onthulling

Geklopt door Pogacar en Van der Poel: Van Aert doet opvallende onthulling

10/12
🎥 Duidelijker kan niet: Visma-Lease a Bike verklapt zelf laatste transfer

🎥 Duidelijker kan niet: Visma-Lease a Bike verklapt zelf laatste transfer

10/12
Ooit Cant geklopt in Baal en zesde op het WK: onverwachte terugkeer in Namen

Ooit Cant geklopt in Baal en zesde op het WK: onverwachte terugkeer in Namen

10/12
Cross of weg? Toon Aerts onthult wat voor hem op één staat

Cross of weg? Toon Aerts onthult wat voor hem op één staat

10/12
'Knopen zijn doorgehakt: dit wordt het programma van Remco Evenepoel'

'Knopen zijn doorgehakt: dit wordt het programma van Remco Evenepoel'

10/12
Bewust duel met Van der Poel opgezocht? Trainer zonneklaar over programma Van Aert

Bewust duel met Van der Poel opgezocht? Trainer zonneklaar over programma Van Aert

10/12
"Dat vind ik het niet waard": Lotte Kopecky wil er niet van weten

"Dat vind ik het niet waard": Lotte Kopecky wil er niet van weten

09/12

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Tadej Pogacar Jose De Cauwer Thibau Nys Toon Aerts Jasper Philipsen Lotte Kopecky Gianni Vermeersch Maxim Van Gils Primoz Roglic Klaas Lodewyck Jasper Stuyven Davide Formolo Dylan Van Baarle Lander Loockx Erwin Vervecken Jonas Vingegaard Rasmussen Tim Wellens

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved