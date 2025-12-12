Cian Uijtdebroeks maakt bij nieuwe ploeg meteen belangrijke keuze en kondigt groot nieuws aan

Cian Uijtdebroeks maakt bij nieuwe ploeg meteen belangrijke keuze en kondigt groot nieuws aan
Foto: © photonews

Cian Uijtdebroeks ruilt op het einde van het jaar het shirt van Visma-Lease a Bike in voor dat van Movistar. Bij zijn nieuwe ploeg zal Uijtdebroeks de Tour kunnen rijden.

Het is één van de meest opmerkelijke transfers richting 2026, omdat Uijtdebroeks nog een lopend contract had bij Visma-Lease a Bike. Hij wou echter meer kansen krijgen in de grote ronden en daarvoor is de concurrentie bij Visma-Lease a Bike te groot. Er werd snel een oplossing gevonden: hij gaat volgend jaar reeds bij Movistar rijden.

De Spaanse ploeg heeft ondertussen ook zijn ploegenpresentatie gehouden en Uijtdebroeks kwam daarin toch aan het woord. Om zich goed te kunnen uitdrukken, sprak Uijtdebroeks in het Engels. "Het doel is om voor het hoogst mogelijke te gaan in het klassement in rittenkoersen en de grote ronden", wil hij de klassementsman in zich verder ontdekken.

Uijtdebroeks naar de Tour de France

Dat is uiteraard helemaal geen verrassing en ook een vrij algemene beschrijving. Er werd hem daarom ook nog naar specifieke doelen gevraagd. "Er komen zeker mooie koersen aan, zoals de Ronde van het Baskenland, waar ik echt top wil zijn. Dan heb je ook nog de Waalse klassiekers en ik zal ook voor de eerste keer de Tour de France rijden."

Het grote Tour-debuut van Uijtdebroeks komt er dus in 2026 aan. Zo wordt hij op zijn wenken bediend, dat is wellicht ook wat hij van zijn transfer had verwacht. Bij Visma-Lease a Bike was dit totaal niet mogelijk geweest. Wat de grote ronden betreft, deed Uijtdebroeks tot dusver twee keer mee aan de Vuelta en één keer aan de Giro.

Wellicht krijgt Uijtdebroeks vrije rol


Volgend jaar zal Uijtdebroeks dus kunnen laten zien hoe ver hij al kan komen in de Tour de France. Wellicht krijgt hij in de Tour op zijn minst een vrije rol. Zijn kans kunnen gaan op het hoogste niveau: dat is waarom hij naar Movistar trekt.  

