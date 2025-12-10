Deze renner gelooft in een stunt en vreest grootheden Van der Poel en Pogacar absoluut niet

Deze renner gelooft in een stunt en vreest grootheden Van der Poel en Pogacar absoluut niet
Foto: © photonews

Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar zijn zulke kanjers dat ze de meesten wel angst zouden inboezemen. Michael Matthews deinst echter niet voor hen terug.

Hij is ook wel iemand die bij de klassiekers vaak bij de kanshebbers geplaatst wordt. Hij reed al top tien in de Ronde van Vlaanderen, top 5 in Luik-Bastenaken-Luik, podium in de Amstel Gold Race en werd eens tweede in Milaan-Sanremo. Dat is nog wel wat anders dan Van der Poel en Pogacar, die in zulke koersen vaak de zege behalen.

Het zou dus enorm veel betekenen voor Matthews om eens de hoofdprijs af te schieten bij één van die grote wielerafspraken. Vooral met Milaan-Sanremo zit hij nog in zijn hoofd, bekent de 35-jarige renner van Jayco AlUla. Dat is net ook de koers waarin Van der Poel en Pogacar in 2025 voor een grote show zorgden, door de finale al vroeg open te breken.

Matthews rijdt niet voor tweede plek

Desondanks is het echt wel de overwinning waar het Matthews om te doen is in La Primavera. "Het motiveert me niet om daarheen te gaan en te rijden voor de tweede of derde plek", zegt de ancien bij In De Leiderstrui. Dan moeten Van der Poel en Pogacar verslaan worden. "Ik zie ze als geweldige atleten, maar dit is waarom we het doen: omdat we geloven dat we kunnen winnen."

Matthews is niet blind voor wat die twee de voorbije jaren al hebben laten zien. Dat betekent echter niet dat het foutloze renners zijn, zweert Matthews. Hij heeft een zeker geloof dat 'Pogi' en VDP wel degelijk te kloppen zijn. "In het verleden hebben ze gedomineerd, maar het zijn ook maar mensen die fouten kunnen maken", aldus de Australiër.

Zorgde Skjelmose voor hoop?

Lees ook... Pogacar bezorgt Belgische zaak grote verrassing en het is hem weer menens voor een volgende klassieker
Matthews zegt niet waar hij dat geloof vandaan haalt, maar mogelijk komt het door de overwinning van Skjelmose in de Amstel Gold Race. Die gaf Pogacar en Evenepoel in die koers lik op stuk en zei onlangs dat het peloton er geloof uit puurt dat de toppers te kloppen zijn. 

