Van der Poel kloppen? Aerts geeft zijn ongezouten mening over Nys

Zondag maakt Mathieu van der Poel zijn rentree in het veld in Namen. Niemand, ook Thibau Nys niet, zal volgens Toon Aerts in de buurt komen van de wereldkampioen.

Nog drie keer slapen en Mathieu van der Poel staat voor het eerst in 316 dagen nog eens aan de start van een cross. De wereldkampioen heeft op dit moment twaalf crossen op zijn programma staan, Benidorm is nog onzeker.

Aerts ziet Van der Poel weer domineren

De afgelopen weken konden veel crossers proeven van de zege. Thibau Nys won vier keer, Joris Nieuwenhuis en Michael Vanthourenhout drie keer, Toon Aerts twee keer en ook Laurens Sweeck, Joran Wyseure en Toon Vandebosch wonnen elk één keer.

Met de terugkeer van Mathieu van der Poel is dat, in de crossen waar hij aan de start staat, voorbij volgens Toon Aerts. "We weten dat we vanaf nu tot het WK koersen voor plek twee. Daar maak ik mij geen illusies in", zegt hij bij WielerFlits.

Nys kan niveau Van der Poel niet halen

Ook Thibau Nys niet? Hij won zijn laatste drie crossen waar hij aan de start stond en won vier van zijn zeven crossen dit seizoen. Aerts erkent ook dat Nys dit seizoen beter is dan de voorbije jaren en stappen heeft gezet.

"Maar laten we niet verwachten dat hij dat niveau al haalt. Het is ook al heel knap om achter Mathieu van der Poel tweede te worden", zegt Aerts nog. Vorig seizoen won Van der Poel alle acht de crossen waar hij aan de start stond.