De Cauwer nuanceert maar geeft Evenepoel ook stevige waarschuwing: "Het kan een probleem worden"

Gedeeld kopmanschap: dat wordt een primeur voor Remco Evenepoel. José De Cauwer wil het toch allemaal wat nuanceren.

Red Bull-BORA-hansgrohe heeft aangekondigd dat het met Remco Evenepoel en Florian Lipowitz twee kopmannen naar de Tour de France stuurt. Was het geen klap voor Evenepoel toen hij hoorde dat hij het kopmanschap zou moeten delen? Hij geeft op het eerste zicht die indruk niet en blijft er zelfs eerder stoïcijns kalm over.

José De Cauwer bespreekt het bij Sporza en ziet er ook de moeilijkheid niet van in. "Lipowitz zou de Tour sowieso rijden. Stel nu dat Evenepoel nog voor Soudal-Quick Step zou rijden. Dan had Lipowitz ook aan de start gestaan. Zou dat beter of slechter geweest zijn voor Evenepoel?" Het is misschien toch iets beter om Lipowitz dan als ploegmaat te hebben.

De Cauwer ziet Evenepoel als nummer 1 bij Red Bull

Ondanks de aankondiging van Red Bull gelooft De Cauwer niet dat Evenepoel en Lipowitz helemaal op gelijke voet vertrekken. De ex-bondscoach denkt dat Evenepoel zich een groter percentage van de steun mag toe-eigenen. "Ik zou zeggen 65-35. Ik denk dat Evenepoel-Lipowitz hetzelfde kan werken als de tandem Vingegaard-Roglic destijds. Zij hebben er samen voor gezorgd dat Pogacar zich vergaloppeerde."

Dat zou uiteraard het absolute droomscenario zijn voor Red Bull-BORA-hansgrohe. Hoewel De Cauwer er momenteel geen probleem van maakt dat Evenepoel en Lipowitz samen aan de start komen, geeft hij wel toe dat er potentieel is tot een conflict. "Het kan wél een probleem worden als Lipowitz nog beter zou worden", waarschuwt hij.

Moet Evenepoel straks de benen stilhouden?

"Dan krijg je misschien situaties waarin Evenepoel de benen moet stilhouden als Lipowitz gaat", vreest De Cauwer. Terwijl dat toch geen situaties zijn waarvoor Evenepoel van ploeg veranderd is, durven we te vermoeden.