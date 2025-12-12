Bakelants waarschuwt peloton met angstwekkende gedachte: "Voor Evenepoel zou het een ontgoocheling zijn"

Jan Bakelants denkt na over de mogelijkheden van Remco Evenepoel in 2026. Als die laatste de kloof met Pogacar niet op zijn minst kan verkleinen, zal dat aanvoelen als een ontgoocheling.

De missie met het oog op de toekomst voor Evenepoel is zelfs om de kloof met Pogacar te dichten. Op het einde van het afgelopen seizoen bleek Evenepoel alleszins al de tweede beste renner in eendagskoersen. Hij hoeft dus alleen nog één plaatsje hoger te mikken. Jan Bakelants predikt in Het Laatste Nieuws echter realisme op dit vlak.

De voormalige profrenner weet dat het verre van evident wordt voor Evenepoel om het niveau van Pogacar te evenaren. "De kloof met Pogacar was wel heel groot. Die dichten... Dat is veel werk dat op de plank ligt." Bakelants gelooft wel dat er veel werk verricht kan worden als het Evenepoel gegund is om een vlekkeloze winter mee te maken.

Evenepoel zou teleurgesteld zijn als hij niet dichter komt

Dan kan die kloof misschien wel verkleind worden. Om die in één klap ook te dichten, dat is mogelijk te veel gevraagd. "Toch denk ik dat het voor Remco zelf een ontgoocheling zou zijn als na een goeie winter blijkt dat hij niet dichterbij gekomen is." Wat een reële optie is. "Want in het hele debat verliezen we misschien iets uit het oog."

Het is voor Bakelants de aanzet om een angstwekkende gedachte op de wielerwereld los te laten. "Natuurlijk kan Remco een stap zetten, maar misschien wordt ook Pogacar wel nog beter." Het is in elk geval iets wat de rest van het peloton angst moet inboezemen, aangezien de marge van Pogacar het voorbije jaar al zo groot was.

Bakelants sluit niet uit dat Pogacar nog verbetert

Bakelants sluit echter niet uit dat de viervoudige Tourwinnaar op zijn 27ste nog altijd ruimte heeft om progressie te maken. "Ik durf niet te zeggen dat het niet kan, hoor." Als dat het geval zou zijn, wordt het helemaal moeilijk om hem bij te benen.