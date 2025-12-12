Bakelants waarschuwt peloton met angstwekkende gedachte: "Voor Evenepoel zou het een ontgoocheling zijn"

Bakelants waarschuwt peloton met angstwekkende gedachte: "Voor Evenepoel zou het een ontgoocheling zijn"
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Jan Bakelants denkt na over de mogelijkheden van Remco Evenepoel in 2026. Als die laatste de kloof met Pogacar niet op zijn minst kan verkleinen, zal dat aanvoelen als een ontgoocheling.

De missie met het oog op de toekomst voor Evenepoel is zelfs om de kloof met Pogacar te dichten. Op het einde van het afgelopen seizoen bleek Evenepoel alleszins al de tweede beste renner in eendagskoersen. Hij hoeft dus alleen nog één plaatsje hoger te mikken. Jan Bakelants predikt in Het Laatste Nieuws echter realisme op dit vlak.

De voormalige profrenner weet dat het verre van evident wordt voor Evenepoel om het niveau van Pogacar te evenaren. "De kloof met Pogacar was wel heel groot. Die dichten... Dat is veel werk dat op de plank ligt." Bakelants gelooft wel dat er veel werk verricht kan worden als het Evenepoel gegund is om een vlekkeloze winter mee te maken.

Evenepoel zou teleurgesteld zijn als hij niet dichter komt

Dan kan die kloof misschien wel verkleind worden. Om die in één klap ook te dichten, dat is mogelijk te veel gevraagd. "Toch denk ik dat het voor Remco zelf een ontgoocheling zou zijn als na een goeie winter blijkt dat hij niet dichterbij gekomen is." Wat een reële optie is. "Want in het hele debat verliezen we misschien iets uit het oog." 

Het is voor Bakelants de aanzet om een angstwekkende gedachte op de wielerwereld los te laten. "Natuurlijk kan Remco een stap zetten, maar misschien wordt ook Pogacar wel nog beter." Het is in elk geval iets wat de rest van het peloton angst moet inboezemen, aangezien de marge van Pogacar het voorbije jaar al zo groot was.

Bakelants sluit niet uit dat Pogacar nog verbetert

Lees ook... Zorgt geld voor de doorslag? Bakelants ziet Evenepoel tóch in Milaan-Sanremo
Bakelants sluit echter niet uit dat de viervoudige Tourwinnaar op zijn 27ste nog altijd ruimte heeft om progressie te maken. "Ik durf niet te zeggen dat het niet kan, hoor." Als dat het geval zou zijn, wordt het helemaal moeilijk om hem bij te benen.  

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Jan Bakelants
Remco Evenepoel
Tadej Pogacar

Meer nieuws

Zorgt geld voor de doorslag? Bakelants ziet Evenepoel tóch in Milaan-Sanremo

Zorgt geld voor de doorslag? Bakelants ziet Evenepoel tóch in Milaan-Sanremo

07:00
Is het programma van Evenepoel teleurstellend? Bakelants velt zijn oordeel

Is het programma van Evenepoel teleurstellend? Bakelants velt zijn oordeel

18:30
Maxim Van Gils onthult wat de komst van Remco Evenepoel verandert

Maxim Van Gils onthult wat de komst van Remco Evenepoel verandert

09:00
Superster blijft Visma-Lease a Bike trouw en rakelt meteen gesprek met Wout van Aert op

Superster blijft Visma-Lease a Bike trouw en rakelt meteen gesprek met Wout van Aert op

11:00
Nieuwe prikjes naar Soudal Quick-Step: Evenepoel onthult grote verschillen

Nieuwe prikjes naar Soudal Quick-Step: Evenepoel onthult grote verschillen

20:30
"Had het me nooit kunnen voorstellen": Belgische wielrenner komt met belangrijke aankondiging

"Had het me nooit kunnen voorstellen": Belgische wielrenner komt met belangrijke aankondiging

10:00
Cian Uijtdebroeks maakt bij nieuwe ploeg meteen belangrijke keuze en kondigt groot nieuws aan

Cian Uijtdebroeks maakt bij nieuwe ploeg meteen belangrijke keuze en kondigt groot nieuws aan

08:00
Diep verdriet vijf dagen na Europese titel: Toon Aerts en partner verliezen ongeboren kindje Naast de fiets

Diep verdriet vijf dagen na Europese titel: Toon Aerts en partner verliezen ongeboren kindje

07:30
Red Bull-BORA-hansgrohe wilde het niet: Evenepoel moest domper slikken

Red Bull-BORA-hansgrohe wilde het niet: Evenepoel moest domper slikken

17:00
Samen met Evenepoel? Van Gils had verrassende vraag voor Red Bull-BORA-hansgrohe

Samen met Evenepoel? Van Gils had verrassende vraag voor Red Bull-BORA-hansgrohe

20:00
Het geld rolt bij Decathlon-CMA CGM: Oliver Naesen doet boekje open

Het geld rolt bij Decathlon-CMA CGM: Oliver Naesen doet boekje open

21:30
Moet hij zijn droomkoers opgeven? Van Gils geeft iets toe over Evenepoel

Moet hij zijn droomkoers opgeven? Van Gils geeft iets toe over Evenepoel

15:00
Terugkeer Van der Poel: Van der Haar heeft daar heldere mening over

Terugkeer Van der Poel: Van der Haar heeft daar heldere mening over

19:00
Stevige opsteker voor fusieploeg Lotto-Intermarché, maar in enkele landen wel andere naam

Stevige opsteker voor fusieploeg Lotto-Intermarché, maar in enkele landen wel andere naam

18:00
De Cauwer nuanceert maar geeft Evenepoel ook stevige waarschuwing: "Het kan een probleem worden"

De Cauwer nuanceert maar geeft Evenepoel ook stevige waarschuwing: "Het kan een probleem worden"

13:30
José De Cauwer heeft wat te zeggen over wat Remco Evenepoel in de eerste plaats moet doen

José De Cauwer heeft wat te zeggen over wat Remco Evenepoel in de eerste plaats moet doen

11/12
Van der Poel kloppen? Aerts geeft zijn ongezouten mening over Nys

Van der Poel kloppen? Aerts geeft zijn ongezouten mening over Nys

16:30
Staat ook Remco versteld? Zijn nieuwe ploeg steelt de show met waanzinnige stunt

Staat ook Remco versteld? Zijn nieuwe ploeg steelt de show met waanzinnige stunt

11/12
📷 Nieuw shirt van Soudal Quick-Step gelekt: opvallende felle kleur toegevoegd

📷 Nieuw shirt van Soudal Quick-Step gelekt: opvallende felle kleur toegevoegd

15:30
Geen ploegmaats meer: Benoot duidelijk over Van Aert als concurrent

Geen ploegmaats meer: Benoot duidelijk over Van Aert als concurrent

14:00
Nieuwe BK-concurrent voor Van Aert en andere Belgische kopman profiteert van keuze Evenepoel

Nieuwe BK-concurrent voor Van Aert en andere Belgische kopman profiteert van keuze Evenepoel

11/12
Intensiteit bij Wout van Aert: hij heeft nog werk te doen en houdt ook een alternatieve inspanning

Intensiteit bij Wout van Aert: hij heeft nog werk te doen en houdt ook een alternatieve inspanning

13:00
Heeft Evenepoel de fans teleurgesteld? De Cauwer geeft het antwoord

Heeft Evenepoel de fans teleurgesteld? De Cauwer geeft het antwoord

11/12
Van gedroomde helper naar rivaal: "Daar hebben Mathieu van der Poel en ik al vaak om moeten lachen"

Van gedroomde helper naar rivaal: "Daar hebben Mathieu van der Poel en ik al vaak om moeten lachen"

11/12
Remco Evenepoel wijst naar grootste discussiepunt en legt de lat gigantisch hoog op het WK

Remco Evenepoel wijst naar grootste discussiepunt en legt de lat gigantisch hoog op het WK

10/12
Belgische ploegleider doet gewaagde uitspraak over Remco Evenepoel en de Tour de France

Belgische ploegleider doet gewaagde uitspraak over Remco Evenepoel en de Tour de France

10/12
Soudal Quick-Step luidt nieuw tijdperk in: trainer die Evenepoel uitzwaait laat van zich horen over 2026

Soudal Quick-Step luidt nieuw tijdperk in: trainer die Evenepoel uitzwaait laat van zich horen over 2026

11/12
Pogacar bezorgt Belgische zaak grote verrassing en het is hem weer menens voor een volgende klassieker

Pogacar bezorgt Belgische zaak grote verrassing en het is hem weer menens voor een volgende klassieker

10/12
Remco Evenepoel heeft groot nieuws over de klassiekers die hij al dan niet zal rijden

Remco Evenepoel heeft groot nieuws over de klassiekers die hij al dan niet zal rijden

10/12
Deze renner gelooft in een stunt en vreest grootheden Van der Poel en Pogacar absoluut niet

Deze renner gelooft in een stunt en vreest grootheden Van der Poel en Pogacar absoluut niet

10/12
Geen waardering voor zijn topseizoen: Pogacar blijft met lege handen achter

Geen waardering voor zijn topseizoen: Pogacar blijft met lege handen achter

10/12
Hoofdstuk meteen afgesloten: Foré spreekt vrijuit over "last" Evenepoel

Hoofdstuk meteen afgesloten: Foré spreekt vrijuit over "last" Evenepoel

10/12
Red Bull verplicht Remco Evenepoel tot een absolute primeur in zijn carrière

Red Bull verplicht Remco Evenepoel tot een absolute primeur in zijn carrière

10/12
Gerucht over concullega de wereld uit geholpen en Evenepoel kiest resoluut voor deze grote ronde(n)

Gerucht over concullega de wereld uit geholpen en Evenepoel kiest resoluut voor deze grote ronde(n)

10/12
Johan Museeuw laat zich in het ziekenhuis onderzoeken aan zijn hart: dit heeft hij erover te zeggen

Johan Museeuw laat zich in het ziekenhuis onderzoeken aan zijn hart: dit heeft hij erover te zeggen

10/12
'Knopen zijn doorgehakt: dit wordt het programma van Remco Evenepoel'

'Knopen zijn doorgehakt: dit wordt het programma van Remco Evenepoel'

10/12

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Mathieu Van Der Poel Tadej Pogacar Wout Van Aert Maxim Van Gils Thibau Nys Jan Bakelants Jose De Cauwer Gianni Vermeersch Primoz Roglic Toon Aerts Michael Matthews Lars Van Der Haar Michael Vanthourenhout Oliver Naesen Johan Museeuw Cian Uijtdebroeks Klaas Lodewyck Thimo Willems Jasper Stuyven

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved