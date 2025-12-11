Staat ook Remco versteld? Zijn nieuwe ploeg steelt de show met waanzinnige stunt

Woensdag 10 september stond aangekruist op de dag waarop Evenepoel zijn plannen voor 2026 uit de doeken ging doen. Daarnaast circuleerde er nog ander nieuws over Evenepoel en zijn ploeg.

De dag had wel degelijk nog meer in petto. Voor aanvang van de mediaverplichtingen werd Evenepoel in het Spaanse Binissalem gespot op een trainingstocht. Belgische ploegmaats zoals Jordi Meeus en Maxim Van Gils haalden ook de fiets van stal en deden dat in de kledij van Red Bull-BORA-hansgrohe. Dat kon Evenepoel niet doen.

Meeus en Van Gils reden het afgelopen seizoen immers ook al voor Red Bull-BORA-hansgrohe. Evenepoel moest zijn training nog steeds afwerken in zijn wielertenue van Soudal Quick-Step, want dat is de ploeg waar hij tot 31 december 2025 onder contract ligt. Nadien presenteerde hij zich in neutrale kledij voor de mediadag van Red Bull.

Naast het aankondigen van zijn eigen plannen zal hij ook opgekeken hebben van het andere Red Bull-nieuws dat de ronde deed. Hij is onder andere van ploeg veranderd om nieuwigheden qua aanpak op te doen en daar past een stunt van zijn nieuwe ploeg in. Negen renners hebben met hun fietsen op een vliegveld een zweefvliegtuig de lucht in getrokken.

De wattages die tijdens deze inspanning geleverd werden, moeten gelijkstaan aan de wattages die nodig zijn om tijdens een wedstrijd met een winnende aanval te komen. Evenepoel was niet één van de negen renners, maar dit is wel één van de nieuwe prikkels die hem versteld zal doen staan. Onder andere Jordi Meeus en Florian Lipowitz maakten er wel deel van uit.



Lipowitz geloofde eerst niet dat het echt was

"Toen ik van dit project hoorde, dacht ik niet dat het realistisch was", spreekt de nummer 3 uit de laatste Tour-editie zijn ongeloof uit op de site van Red Bull-BORA-hansgrohe. "Een zweefvliegtuig lanceren? Nog nooit eerder is zoiets gebeurd in het wielrennnen."