Del Grosso (Alpecin-Deceuninck) maakt veldritprogramma bekend met meer humor dan Van der Poel en Van Aert

Naast Mathieu van der Poel en Wout van Aert is ook Tibor Del Grosso klaar om bijna weer in het veld te duiken. Del Grosso maakt zijn programma bekend op ludieke wijze.

Mathieu van der Poel en Wout van Aert hebben inmiddels ook met de wereld gedeeld welke crossen ze zullen rijden. Dat ging gepaard met aankondigingen op een evenement en op de ploegsite. Het waren eerder traditionele en zakelijke aankondigingen, waarbij ze uitlegden welke crossen ze gingen rijden en welke doelen erachter schuilden.

Veel meer moet daar ook niet van verwacht worden, maar anno 2025 kan het ook wel leuk zijn om op sociale media eens apart uit de hoek te komen. Dat doet de 22-jarige Tibor Del Grosso alvast wel. Hij tovert zijn eigen veldritprogramma om in een kerstkalender en lanceert ook zijn eigen afkorting. Als iemand het bijvoorbeeld heeft over WVA of MVDP, dan weet iedereen over wie het gaat.

Na WVA en MVDP nu ook TBDG

Ook de afkorting van Tibor Del Grosso mag wat meer wereldbekendheid genieten: hij zet zichzelf op de kaart als TBDG. Met vervolgens dus de kalender afgebeeld van de crossen die hij gaat rijden. Hij begint er binnen enkele dagen aan in Namen op 14 december, net als Van der Poel. "Take it easy", schrijft Del Grosso er meteen bij.

Of dit een boodschap aan Van der Poel is, of een manier om te zeggen dat hij er zelf nog wat zal moeten inkomen, laten we in het midden. Daarna gaat het voor Kerstmis nog richting Antwerpen (20/12), Koksijde (21/12) en Heusden-Zolder (23/12). De cross in Gavere op tweede kerstdag is optioneel: de beslissing hierover moet nog genomen worden.

Del Grosso zal wel met zekerheid aan de start verschijnen in de Wereldbekermanche van Dendermonde (28/12), de Superprestigemanche in Diegem (30/12) en de Wereldbekermanche in Zonhoven (04/01). Na de jaarwisseling volgt dus nog slechts één veldrit voor Del Grosso. 

Veldrijden
Laatste nieuws Veldritkalender
Tibor Del Grosso

Meer nieuws

