Intensiteit bij Wout van Aert: hij heeft nog werk te doen en houdt ook een alternatieve inspanning

Binnen ruim een week hervat Wout van Aert zijn veldritseizoen. Er is nog werk te doen om een betere conditie te krijgen, zo laat hij uitschijnen.

Van Aert had eerder gemeld dat hij even ziek was geweest en dat hij ondertussen wel symptomen van genezing vertoonde. Zo verwoordde hij het alleszins en hij is op Strava ondertussen ook met nieuwe updates gekomen. Van Aert heeft woensdag in Spanje, in de omgeving van Oliva, een trainingstocht gehouden met enkele ploegmaats.

Renners als Christophe Laporte, Tijmen Graat, Timo Kielich en Bruno Armirail waren erbij. Die laatste twee zetten volgend jaar de stap als nieuwkomers bij Visma-Lease a Bike. Ook Head of Racing Grischa Niermann heeft hen vervoegd tijdens hun trainingstocht. Van Aert schrijft dat hij zelf het gevoel had dat hij 'de beste van de slechte' was.

Van Aert met persoonlijke records

Het is moeilijk op te maken wie dan juist de beteren waren en wie de minderen. Het is een wat mysterieuze uitspraak, waar Van Aert wel vaker mee uitpakt op Strava. Hij laat in elk geval uitschijnen dat het zeker nog beter kan. Nochtans zette hij twee persoonlijke records neer tijdens deze training van bijna 120 kilometer en ongeveer 3 uur en 3 kwartier.

Een dag later is Van Aert er opnieuw opuit getrokken in Oliva, maar deze keer dan met zijn loopschoenen aan. Het was een looptocht in groep van bijna tien kilometer. Zelfs aerodynamicaspecialist Jamie Lowden en performance chef Rolf Hoekstra voelden er wat voor om mee te gaan hardlopen, net als bijvoorbeeld Edoardo Affini.

Niet eerste looptocht voor Van Aert

Er waren deze ochtend dus wel wat leden bij Visma-Lease a Bike vroeg uit de veren om zich aan deze looptocht te wagen. Tussen al dat fietsen door is het voor de renners wellicht aangenaam om eens wat anders te doen. Van Van Aert is het geweten dat hij af en toe een looptocht voor zijn rekening neemt.