Intensiteit bij Wout van Aert: hij heeft nog werk te doen en houdt ook een alternatieve inspanning

Intensiteit bij Wout van Aert: hij heeft nog werk te doen en houdt ook een alternatieve inspanning
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Binnen ruim een week hervat Wout van Aert zijn veldritseizoen. Er is nog werk te doen om een betere conditie te krijgen, zo laat hij uitschijnen.

Van Aert had eerder gemeld dat hij even ziek was geweest en dat hij ondertussen wel symptomen van genezing vertoonde. Zo verwoordde hij het alleszins en hij is op Strava ondertussen ook met nieuwe updates gekomen. Van Aert heeft woensdag in Spanje, in de omgeving van Oliva, een trainingstocht gehouden met enkele ploegmaats.

Renners als Christophe Laporte, Tijmen Graat, Timo Kielich en Bruno Armirail waren erbij. Die laatste twee zetten volgend jaar de stap als nieuwkomers bij Visma-Lease a Bike. Ook Head of Racing Grischa Niermann heeft hen vervoegd tijdens hun trainingstocht. Van Aert schrijft dat hij zelf het gevoel had dat hij 'de beste van de slechte' was.

Van Aert met persoonlijke records

Het is moeilijk op te maken wie dan juist de beteren waren en wie de minderen. Het is een wat mysterieuze uitspraak, waar Van Aert wel vaker mee uitpakt op Strava. Hij laat in elk geval uitschijnen dat het zeker nog beter kan. Nochtans zette hij twee persoonlijke records neer tijdens deze training van bijna 120 kilometer en ongeveer 3 uur en 3 kwartier.

Een dag later is Van Aert er opnieuw opuit getrokken in Oliva, maar deze keer dan met zijn loopschoenen aan. Het was een looptocht in groep van bijna tien kilometer. Zelfs aerodynamicaspecialist Jamie Lowden en performance chef Rolf Hoekstra voelden er wat voor om mee te gaan hardlopen, net als bijvoorbeeld Edoardo Affini.

Niet eerste looptocht voor Van Aert

Lees ook... Nieuwe BK-concurrent voor Van Aert en andere Belgische kopman profiteert van keuze Evenepoel
Er waren deze ochtend dus wel wat leden bij Visma-Lease a Bike vroeg uit de veren om zich aan deze looptocht te wagen. Tussen al dat fietsen door is het voor de renners wellicht aangenaam om eens wat anders te doen. Van Van Aert is het geweten dat hij af en toe een looptocht voor zijn rekening neemt.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Wout Van Aert

Meer nieuws

Geen ploegmaats meer: Benoot duidelijk over Van Aert als concurrent

Geen ploegmaats meer: Benoot duidelijk over Van Aert als concurrent

14:00
De Cauwer nuanceert maar geeft Evenepoel ook stevige waarschuwing: "Het kan een probleem worden"

De Cauwer nuanceert maar geeft Evenepoel ook stevige waarschuwing: "Het kan een probleem worden"

13:30
Nieuwe BK-concurrent voor Van Aert en andere Belgische kopman profiteert van keuze Evenepoel

Nieuwe BK-concurrent voor Van Aert en andere Belgische kopman profiteert van keuze Evenepoel

11:00
Van gedroomde helper naar rivaal: "Daar hebben Mathieu van der Poel en ik al vaak om moeten lachen"

Van gedroomde helper naar rivaal: "Daar hebben Mathieu van der Poel en ik al vaak om moeten lachen"

10:00
José De Cauwer heeft wat te zeggen over wat Remco Evenepoel in de eerste plaats moet doen

José De Cauwer heeft wat te zeggen over wat Remco Evenepoel in de eerste plaats moet doen

09:00
Staat ook Remco versteld? Zijn nieuwe ploeg steelt de show met waanzinnige stunt

Staat ook Remco versteld? Zijn nieuwe ploeg steelt de show met waanzinnige stunt

08:00
Soudal Quick-Step luidt nieuw tijdperk in: trainer die Evenepoel uitzwaait laat van zich horen over 2026

Soudal Quick-Step luidt nieuw tijdperk in: trainer die Evenepoel uitzwaait laat van zich horen over 2026

07:30
Heeft Evenepoel de fans teleurgesteld? De Cauwer geeft het antwoord

Heeft Evenepoel de fans teleurgesteld? De Cauwer geeft het antwoord

07:00
Belgische ploegleider doet gewaagde uitspraak over Remco Evenepoel en de Tour de France

Belgische ploegleider doet gewaagde uitspraak over Remco Evenepoel en de Tour de France

21:30
Deze renner gelooft in een stunt en vreest grootheden Van der Poel en Pogacar absoluut niet

Deze renner gelooft in een stunt en vreest grootheden Van der Poel en Pogacar absoluut niet

20:00
Remco Evenepoel wijst naar grootste discussiepunt en legt de lat gigantisch hoog op het WK

Remco Evenepoel wijst naar grootste discussiepunt en legt de lat gigantisch hoog op het WK

19:00
Johan Museeuw laat zich in het ziekenhuis onderzoeken aan zijn hart: dit heeft hij erover te zeggen

Johan Museeuw laat zich in het ziekenhuis onderzoeken aan zijn hart: dit heeft hij erover te zeggen

17:45
Pogacar bezorgt Belgische zaak grote verrassing en het is hem weer menens voor een volgende klassieker

Pogacar bezorgt Belgische zaak grote verrassing en het is hem weer menens voor een volgende klassieker

17:00
Red Bull verplicht Remco Evenepoel tot een absolute primeur in zijn carrière

Red Bull verplicht Remco Evenepoel tot een absolute primeur in zijn carrière

16:00
Bewust duel met Van der Poel opgezocht? Trainer zonneklaar over programma Van Aert

Bewust duel met Van der Poel opgezocht? Trainer zonneklaar over programma Van Aert

10/12
Lange fusiesaga tussen Lotto en Intermarché kent zijn ontknoping: dit is het eindresultaat

Lange fusiesaga tussen Lotto en Intermarché kent zijn ontknoping: dit is het eindresultaat

15:00
Remco Evenepoel heeft groot nieuws over de klassiekers die hij al dan niet zal rijden

Remco Evenepoel heeft groot nieuws over de klassiekers die hij al dan niet zal rijden

10/12
Gerucht over concullega de wereld uit geholpen en Evenepoel kiest resoluut voor deze grote ronde(n)

Gerucht over concullega de wereld uit geholpen en Evenepoel kiest resoluut voor deze grote ronde(n)

10/12
Er zit hem iets dwars: Del Toro wil één iets niet meer horen

Er zit hem iets dwars: Del Toro wil één iets niet meer horen

10/12
Na klachten van collega's bij VRT: Van Gucht na twee voorvallen geen anker meer Naast de fiets

Na klachten van collega's bij VRT: Van Gucht na twee voorvallen geen anker meer

10/12
Geklopt door Pogacar en Van der Poel: Van Aert doet opvallende onthulling

Geklopt door Pogacar en Van der Poel: Van Aert doet opvallende onthulling

10/12
Geen waardering voor zijn topseizoen: Pogacar blijft met lege handen achter

Geen waardering voor zijn topseizoen: Pogacar blijft met lege handen achter

10/12
Hoofdstuk meteen afgesloten: Foré spreekt vrijuit over "last" Evenepoel

Hoofdstuk meteen afgesloten: Foré spreekt vrijuit over "last" Evenepoel

10/12
🎥 "Het wordt wennen": Lotte Kopecky pakt uit met nieuwe look

🎥 "Het wordt wennen": Lotte Kopecky pakt uit met nieuwe look

10/12
🎥 Duidelijker kan niet: Visma-Lease a Bike verklapt zelf laatste transfer

🎥 Duidelijker kan niet: Visma-Lease a Bike verklapt zelf laatste transfer

10/12
Ooit Cant geklopt in Baal en zesde op het WK: onverwachte terugkeer in Namen

Ooit Cant geklopt in Baal en zesde op het WK: onverwachte terugkeer in Namen

10/12
Cross of weg? Toon Aerts onthult wat voor hem op één staat

Cross of weg? Toon Aerts onthult wat voor hem op één staat

10/12
'Knopen zijn doorgehakt: dit wordt het programma van Remco Evenepoel'

'Knopen zijn doorgehakt: dit wordt het programma van Remco Evenepoel'

10/12
Verrassende uitdager voor Van Aert? Belgische veelwinnaar maakt doel van BK

Verrassende uitdager voor Van Aert? Belgische veelwinnaar maakt doel van BK

09/12
"Dat vind ik het niet waard": Lotte Kopecky wil er niet van weten

"Dat vind ik het niet waard": Lotte Kopecky wil er niet van weten

09/12
Broedt hij op geheim plan? Philipsen kan voor stevige primeur zorgen

Broedt hij op geheim plan? Philipsen kan voor stevige primeur zorgen

09/12
VRT grijpt in: Ruben Van Gucht verliest bijverdienste Naast de fiets

VRT grijpt in: Ruben Van Gucht verliest bijverdienste

09/12
📷 Van der Poel moet geklopt worden in Parijs-Roubaix: Pogacar laat niets aan het toeval over

📷 Van der Poel moet geklopt worden in Parijs-Roubaix: Pogacar laat niets aan het toeval over

09/12
Nog altijd spijt van? Aerts helder over heroïsche strijd met Van der Poel

Nog altijd spijt van? Aerts helder over heroïsche strijd met Van der Poel

09/12
Door een tas thee: ploegmaat van Uijtdebroeks loopt bizarre blessure op

Door een tas thee: ploegmaat van Uijtdebroeks loopt bizarre blessure op

09/12
📷 Eerste domper voor Evenepoel? Nieuwe fiets kleurt amper goud

📷 Eerste domper voor Evenepoel? Nieuwe fiets kleurt amper goud

09/12

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Tadej Pogacar Jose De Cauwer Thibau Nys Toon Aerts Jasper Philipsen Lotte Kopecky Gianni Vermeersch Primoz Roglic Michael Vanthourenhout Christoph Roodhooft Johan Museeuw Klaas Lodewyck Biniam Girmay Jasper Stuyven Dylan Van Baarle Davide Formolo Erwin Vervecken

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved