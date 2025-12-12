Diep verdriet vijf dagen na Europese titel: Toon Aerts en partner verliezen ongeboren kindje

Wat een klap moet het geweest zijn voor Toon Aerts en zijn partner. Ze zijn hun ongeboren kindje kwijtgeraakt, amper dagen na het sportief hoogtepunt op het EK veldrijden.

Dat hebben Toon en Tamara nu samen op Instagram bekendgemaakt. "Billie'tje, wat maakte je ons gelukkig toen je in ons leven kwam. Je bracht ons op een wolkje naar papa's mooie overwinning op het EK, maar 5 dagen later liet je ons goed schrikken. Je had je buiten de baarmoeder genesteld en daardoor moest mama met spoed geopereerd worden en raakten we je kwijt."

In de maand november werden in de familie Aerts dus extreme emoties beleefd. Er was sportief succes met het veroveren van de Europese titel door Toon, maar amper enkele dagen later was er dus immens verdriet in zijn persoonlijke bubbel. We kunnen Toon en Tamara alleen maar veel sterkte toewensen in het moeilijke verwerkingsproces.

Tamara moet fysiek herstellen

"Het doet ons pijn dat we je nooit hebben kunnen knuffelen", laten de ouders van Billie weten. "Het verdriet zal samen met mama's herstel nog wel even tijd nodig hebben." Aan de ene kant is er dus het emotionele aspect, het rouwproces. Voor Tamara is het ook een periode van fysiek herstellen van de operatie die noodzakelijk bleek.

Toon en Tamara hebben ook nog het volgende te zeggen over hun ongeboren kindje: "Je bent het kleinste sterretje op papa's trui, waardoor hij de trui met nog meer trotsheid zal dragen! We houden van je Billie, je zit voor altijd in ons hart." Billie werd 'losgelaten' op 14 november 2025: dat was inderdaad vijf dagen na de EK-zege van Toon.



Mentaal moeilijk voor Toon Aerts

In de wedstrijden die daarna volgden, speelde Toon Aerts ook nooit meer mee voor de overwinning. Dat is heel begrijpelijk, want we kunnen ons voorstellen dat het na het verlies van Billie ook mentaal moeilijk was om te blijven crossen.