Samen met Evenepoel? Van Gils had verrassende vraag voor Red Bull-BORA-hansgrohe

In zijn eerste jaar bij Red Bull-BORA-hansgrohe reed Maxim Van Gils geen grote ronde. Volgend jaar zal daar, op zijn vraag, verandering in komen.

Het eerste jaar van Maxim Van Gils bij Red Bull-BORA-hansgrohe verliep moeizaam door pech en blessures. Hij won twee keer en eindigde vijf keer op het podium, een pak minder dan zijn topseizoen in 2024 bij Lotto.

Toen reed Van Gils ook de Tour, net als in 2023. Toen werd Van Gils tweede op de Grand Colombier, enkel Kwiatkowski was te sterk. Dit jaar kwam Van Gils in zeven rittenkoersen van een week aan de start, maar niet in een grote ronde.

Van Gils wil weer grote ronde rijden

Volgend jaar wil Van Gils, als hij een goed voorjaar rijdt, opnieuw naar de Tour. Daar zal hij dan wellicht wel in dienst moeten rijden van kopmannen Remco Evenepoel en Florian Lipowitz.

In het verleden zei Van Gils al meermaals dat een de grote rondes niet zijn grote liefde zijn. "Maar je mist pas iets als je het niet meer hebt", lacht Van Gils bij Sporza. En dus wil hij in 2026 wel weer een grote ronde rijden.

Dat heeft Van Gils ook gevraagd aan Red Bull-BORA-hansgrohe. "Zij gingen meteen akkoord. Als ik in goeie vorm ben, denk ik dat ik een meerwaarde kan zijn voor de ploeg", besluit Van Gils nog.