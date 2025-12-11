Samen met Evenepoel? Van Gils had verrassende vraag voor Red Bull-BORA-hansgrohe

Samen met Evenepoel? Van Gils had verrassende vraag voor Red Bull-BORA-hansgrohe
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

In zijn eerste jaar bij Red Bull-BORA-hansgrohe reed Maxim Van Gils geen grote ronde. Volgend jaar zal daar, op zijn vraag, verandering in komen.

Het eerste jaar van Maxim Van Gils bij Red Bull-BORA-hansgrohe verliep moeizaam door pech en blessures. Hij won twee keer en eindigde vijf keer op het podium, een pak minder dan zijn topseizoen in 2024 bij Lotto. 

Toen reed Van Gils ook de Tour, net als in 2023. Toen werd Van Gils tweede op de Grand Colombier, enkel Kwiatkowski was te sterk. Dit jaar kwam Van Gils in zeven rittenkoersen van een week aan de start, maar niet in een grote ronde. 

Van Gils wil weer grote ronde rijden

Volgend jaar wil Van Gils, als hij een goed voorjaar rijdt, opnieuw naar de Tour. Daar zal hij dan wellicht wel in dienst moeten rijden van kopmannen Remco Evenepoel en Florian Lipowitz. 

In het verleden zei Van Gils al meermaals dat een de grote rondes niet zijn grote liefde zijn. "Maar je mist pas iets als je het niet meer hebt", lacht Van Gils bij Sporza. En dus wil hij in 2026 wel weer een grote ronde rijden. 

Lees ook... Moet hij zijn droomkoers opgeven? Van Gils geeft iets toe over Evenepoel
Dat heeft Van Gils ook gevraagd aan Red Bull-BORA-hansgrohe. "Zij gingen meteen akkoord. Als ik in goeie vorm ben, denk ik dat ik een meerwaarde kan zijn voor de ploeg", besluit Van Gils nog. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Maxim Van Gils
Remco Evenepoel

Meer nieuws

Moet hij zijn droomkoers opgeven? Van Gils geeft iets toe over Evenepoel

Moet hij zijn droomkoers opgeven? Van Gils geeft iets toe over Evenepoel

15:00
Nieuwe prikjes naar Soudal Quick-Step: Evenepoel onthult grote verschillen

Nieuwe prikjes naar Soudal Quick-Step: Evenepoel onthult grote verschillen

20:30
Red Bull-BORA-hansgrohe wilde het niet: Evenepoel moest domper slikken

Red Bull-BORA-hansgrohe wilde het niet: Evenepoel moest domper slikken

17:00
Is het programma van Evenepoel teleurstellend? Bakelants velt zijn oordeel

Is het programma van Evenepoel teleurstellend? Bakelants velt zijn oordeel

18:30
Het geld rolt bij Decathlon-CMA CGM: Oliver Naesen doet boekje open

Het geld rolt bij Decathlon-CMA CGM: Oliver Naesen doet boekje open

21:30
Nieuwe BK-concurrent voor Van Aert en andere Belgische kopman profiteert van keuze Evenepoel

Nieuwe BK-concurrent voor Van Aert en andere Belgische kopman profiteert van keuze Evenepoel

11:00
Terugkeer Van der Poel: Van der Haar heeft daar heldere mening over

Terugkeer Van der Poel: Van der Haar heeft daar heldere mening over

19:00
Stevige opsteker voor fusieploeg Lotto-Intermarché, maar in enkele landen wel andere naam

Stevige opsteker voor fusieploeg Lotto-Intermarché, maar in enkele landen wel andere naam

18:00
De Cauwer nuanceert maar geeft Evenepoel ook stevige waarschuwing: "Het kan een probleem worden"

De Cauwer nuanceert maar geeft Evenepoel ook stevige waarschuwing: "Het kan een probleem worden"

13:30
Van der Poel kloppen? Aerts geeft zijn ongezouten mening over Nys

Van der Poel kloppen? Aerts geeft zijn ongezouten mening over Nys

16:30
Staat ook Remco versteld? Zijn nieuwe ploeg steelt de show met waanzinnige stunt

Staat ook Remco versteld? Zijn nieuwe ploeg steelt de show met waanzinnige stunt

08:00
📷 Nieuw shirt van Soudal Quick-Step gelekt: opvallende felle kleur toegevoegd

📷 Nieuw shirt van Soudal Quick-Step gelekt: opvallende felle kleur toegevoegd

15:30
Geen ploegmaats meer: Benoot duidelijk over Van Aert als concurrent

Geen ploegmaats meer: Benoot duidelijk over Van Aert als concurrent

14:00
Intensiteit bij Wout van Aert: hij heeft nog werk te doen en houdt ook een alternatieve inspanning

Intensiteit bij Wout van Aert: hij heeft nog werk te doen en houdt ook een alternatieve inspanning

13:00
Heeft Evenepoel de fans teleurgesteld? De Cauwer geeft het antwoord

Heeft Evenepoel de fans teleurgesteld? De Cauwer geeft het antwoord

07:00
José De Cauwer heeft wat te zeggen over wat Remco Evenepoel in de eerste plaats moet doen

José De Cauwer heeft wat te zeggen over wat Remco Evenepoel in de eerste plaats moet doen

09:00
Van gedroomde helper naar rivaal: "Daar hebben Mathieu van der Poel en ik al vaak om moeten lachen"

Van gedroomde helper naar rivaal: "Daar hebben Mathieu van der Poel en ik al vaak om moeten lachen"

10:00
Remco Evenepoel wijst naar grootste discussiepunt en legt de lat gigantisch hoog op het WK

Remco Evenepoel wijst naar grootste discussiepunt en legt de lat gigantisch hoog op het WK

10/12
Belgische ploegleider doet gewaagde uitspraak over Remco Evenepoel en de Tour de France

Belgische ploegleider doet gewaagde uitspraak over Remco Evenepoel en de Tour de France

10/12
Soudal Quick-Step luidt nieuw tijdperk in: trainer die Evenepoel uitzwaait laat van zich horen over 2026

Soudal Quick-Step luidt nieuw tijdperk in: trainer die Evenepoel uitzwaait laat van zich horen over 2026

07:30
Remco Evenepoel heeft groot nieuws over de klassiekers die hij al dan niet zal rijden

Remco Evenepoel heeft groot nieuws over de klassiekers die hij al dan niet zal rijden

10/12
Hoofdstuk meteen afgesloten: Foré spreekt vrijuit over "last" Evenepoel

Hoofdstuk meteen afgesloten: Foré spreekt vrijuit over "last" Evenepoel

10/12
Red Bull verplicht Remco Evenepoel tot een absolute primeur in zijn carrière

Red Bull verplicht Remco Evenepoel tot een absolute primeur in zijn carrière

10/12
Deze renner gelooft in een stunt en vreest grootheden Van der Poel en Pogacar absoluut niet

Deze renner gelooft in een stunt en vreest grootheden Van der Poel en Pogacar absoluut niet

10/12
Gerucht over concullega de wereld uit geholpen en Evenepoel kiest resoluut voor deze grote ronde(n)

Gerucht over concullega de wereld uit geholpen en Evenepoel kiest resoluut voor deze grote ronde(n)

10/12
Johan Museeuw laat zich in het ziekenhuis onderzoeken aan zijn hart: dit heeft hij erover te zeggen

Johan Museeuw laat zich in het ziekenhuis onderzoeken aan zijn hart: dit heeft hij erover te zeggen

10/12
Pogacar bezorgt Belgische zaak grote verrassing en het is hem weer menens voor een volgende klassieker

Pogacar bezorgt Belgische zaak grote verrassing en het is hem weer menens voor een volgende klassieker

10/12
'Knopen zijn doorgehakt: dit wordt het programma van Remco Evenepoel'

'Knopen zijn doorgehakt: dit wordt het programma van Remco Evenepoel'

10/12
Lange fusiesaga tussen Lotto en Intermarché kent zijn ontknoping: dit is het eindresultaat

Lange fusiesaga tussen Lotto en Intermarché kent zijn ontknoping: dit is het eindresultaat

10/12
Er zit hem iets dwars: Del Toro wil één iets niet meer horen

Er zit hem iets dwars: Del Toro wil één iets niet meer horen

10/12
Na klachten van collega's bij VRT: Van Gucht na twee voorvallen geen anker meer Naast de fiets

Na klachten van collega's bij VRT: Van Gucht na twee voorvallen geen anker meer

10/12
Geen waardering voor zijn topseizoen: Pogacar blijft met lege handen achter

Geen waardering voor zijn topseizoen: Pogacar blijft met lege handen achter

10/12
🎥 "Het wordt wennen": Lotte Kopecky pakt uit met nieuwe look

🎥 "Het wordt wennen": Lotte Kopecky pakt uit met nieuwe look

10/12
Geklopt door Pogacar en Van der Poel: Van Aert doet opvallende onthulling

Geklopt door Pogacar en Van der Poel: Van Aert doet opvallende onthulling

10/12
🎥 Duidelijker kan niet: Visma-Lease a Bike verklapt zelf laatste transfer

🎥 Duidelijker kan niet: Visma-Lease a Bike verklapt zelf laatste transfer

10/12
Ooit Cant geklopt in Baal en zesde op het WK: onverwachte terugkeer in Namen

Ooit Cant geklopt in Baal en zesde op het WK: onverwachte terugkeer in Namen

10/12

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Tadej Pogacar Maxim Van Gils Thibau Nys Jose De Cauwer Lotte Kopecky Gianni Vermeersch Toon Aerts Primoz Roglic Jasper Philipsen Jasper Stuyven Dylan Van Baarle Erwin Vervecken Tim Wellens Jonas Vingegaard Rasmussen Jolanda Neff Tibor Del Grosso Tiesj Benoot

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved