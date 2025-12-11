Het geld rolt bij Decathlon-CMA CGM: Oliver Naesen doet boekje open

Oliver Naesen (35) begint in 2026 aan zijn tiende jaar in Franse loondienst bij Decathlon-CMA CGM. En hij zag de ploeg opnieuw sterk veranderen in het tussenseizoen.

Geen AG2R meer op het shirt van Oliver Naesen in 2026, wel Decathlon en CMA CGM. De twee Franse bedrijven met omzetten van enkele miljarden euro's tillen de ploeg en het budget de hoogte in. En dat ondervindt Naesen maar al te goed.

Meer geld bij Decathlon-CMA CGM

"Toen ik bij de ploeg aankwam, vond ik het eigenlijk al professioneel. Elk jaar komt daar iets bij. Nu zijn we op een punt dat alles doordacht en professioneel is. Er zijn ook renners van een niveau dat we nog niet eerder hebben gehad", zegt Naesen bij Sporza.

Decathlon-CMA CGM haalde Tiesj Benoot en Olav Kooij van Visma-Lease a Bike binnen en trok ook Matthew Riccitello aan, de nummer vijf van de Vuelta dit jaar. En ook op andere manieren merkt Naesen het extra budget.

Renners met vliegtuig naar Marseille en Spanje

De ploeg voor 2026 werd voorgesteld in Rijsel en vloog daarna door naar Marseille, waar een vergelijkbaar evenement was, met een vliegtuig dat de ploeg betaalde. Daarna gaat het met hetzelfde vliegtuig richting Spanje, waar vrijdag de winterstage begint.



"Elk facet wordt professioneler. Op die stage zijn er ook ik weet niet hoeveel chefs. Vroeger moesten we altijd rekenen op de buffet van het hotel. Dat is ook niet slecht, maar het is toch beter op deze manier", stelt Naesen nog.