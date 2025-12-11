Nieuwe prikjes naar Soudal Quick-Step: Evenepoel onthult grote verschillen

Remco Evenepoel verliet na zeven jaar de vertrouwde omgeving van Soudal Quick-Step. Bij zijn nieuwe ploeg Red Bull-BORA-hansgrohe merkt hij toch een andere aanpak.

Na zeven jaar waren Soudal Quick-Step en Remco Evenepoel toch wat op elkaar uitgekeken. De dubbele olympische kampioen wil zijn droom om de Tour te winnen najagen en besloot om te vertrekken.

Bij Red Bull-BORA-hansgrohe is Evenepoel in een ploeg terechtgekomen waar het er toch iets anders aan toe gaat. Dat merkte Evenepoel al tijdens het eerste trainingskamp van zijn nieuwe ploeg in Mallorca.

Geen buffet bij Red Bull-BORA-hansgrohe

"Het is geen Suitopia-buffet (hotel in Calpe waar Soudal Quick-Step vaak verblijft, nvdr.) zoals bij mijn vorige ploeg op de eerste stage in december. En er liggen ook al weegschaaltjes in de eetzaal", zegt Evenepoel bij HLN.

Stevige trainingen voor Evenepoel

Ook op training merkt Evenepoel verschillen met Soudal Quick-Step. "Daar was het de eerste maand toch meer freestyle. Hier train ik na twee weken al best hard, met veel intensiteit."

Bij Red Bull-BORA-hansgrohe is er voor alles ook een specialist aan boord, zelfs voor de schoenen. Het enige wat Evenepoel moet doen is op de fiets stappen en trappen. Zal hem dat ook naar een hoger niveau brengen?