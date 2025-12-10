Deze grote naam uit de cross toont geen enkele angst en gaat vol de strijd aan met Van der Poel en Van Aert

Deze grote naam uit de cross toont geen enkele angst en gaat vol de strijd aan met Van der Poel en Van Aert
Foto: © photonews

De rentree van Van der Poel en Van Aert komt nu wel echt in zicht. Een andere grote naam die hun komt niet lijkt te vrezen, is Joris Nieuwenhuis.

Mathieu van der Poel en Wout van Aert zijn niet de enigen die met een grote aankondiging van hun programma komen. Joris Nieuwenhuis doet dat ook. De veldrijder van Ridley is uiteraard al langer actief in dit veldritseizoen, met tot dusver drie overwinningen achter zijn naam. Hij laat weten welke crossen hij rijdt in de komende drukke periode.

Nieuwenhuis en zijn ploeg doen die bekendmaking op Instagram. Zijn drie eerstvolgende crossen zijn allemaal Wereldbekermanches: hij tekent present in Namen, Antwerpen en Koksijde. Hij doet er ook nog eens de X2O-cross in Hofstade en de Superprestige in Heusden-Zolder bij. In aanloop naar Kerstmis crost hij dus vier dagen op rij.

Op tweede kerstdag staat hij ook aan de start in Gavere, om twee dagen later aan een nieuw drieluik te beginnen. In Dendermonde (28/01), Loenhout (29/01) en Diegem (30/01) kunnen ze telkens op zijn aanwezigheid rekenen. "In het veldrijden doe ik mijn eigen grote ronde dit jaar. Ik veronderstel dat het lastig zal zijn."

Nieuwenhuis reageert nog met een kwinkslag op zijn drukke programma. "Ik had tenminste de hele zomer om me erop voor te bereiden." Wat opvalt is dat hij vaak aan de start komt in wedstrijden waar Van Aert of Van der Poel, of allebei, rijden. In dit lijstje is er amper één cross waarvoor ze beiden verstek geven: de avondcross in Diegem.

Nieuwenhuis ontwijkt Van der Poel en Van Aert niet

Daar zou voor Nieuwenhuis een gouden kans op de overwinning kunnen liggen, als hij met genoeg frisheid aan de start komt. Hij is in elk geval niet van plan om Van der Poel en Van Aert te ontwijken, zoveel is duidelijk.

