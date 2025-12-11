Van gedroomde helper naar rivaal: "Daar hebben Mathieu van der Poel en ik al vaak om moeten lachen"

Er is een best opmerkelijk vooruitzicht ontstaan. Mathieu van der Poel moet volgend jaar misschien wel om een zo goed mogelijke positie op de bekende Vlaamse hellingen strijden met ... Gianni Vermeersch.

Nochtans is die laatste de afgelopen jaren een echte steunpilaar geweest, die ook belangrijk was voor Van der Poel in de grote klassiekers. Vermeersch geeft bij Wieler Revue toe dat het lastig was om Alpecin-Deceuninck te verlaten. "Ja, absoluut. Mijn hele loopbaan was gebouwd rondom Christoph en Philip Roodhooft. Dat begon al bij de beloften en is later samen met Mathieu van der Poel zo gegroeid op de weg."

Aan het einde van dit jaar scheiden de wegen van Vermeersch enerzijds en de broers Roodhooft en Van der Poel anderzijds. "Het was even een moeilijk moment om afscheid te nemen en die keuze te nemen. Maar op dit punt van mijn loopbaan denk ik dat het ervoor zorgt dat ik nog langer op dit niveau kan blijven, of misschien zelfs nog een stapje kan zetten."

Vermeersch naar Red Bull-BORA-hansgrohe

Vermeersch wist immers een overstap te versieren naar Red Bull-BORA-hansgrohe. Zijn nieuwe ploeg zal Vermeersch ongetwijfeld ook inzetten in de Ronde van Vlaanderen. Terwijl hij afgelopen jaren Van der Poel in een goede positie moest krijgen, zal hij misschien wel met hem moeten strijden voor de goede plekjes op de Oude Kwaremont.

Wat gaat dat geven? "Ja, daar hebben we al vaak om moeten lachen. Dat is moeilijk te zeggen op dit moment, haha", ziet Vermeersch er de humor van in. "Ik moet ook nog maar afwachten wat mijn taak in de ploeg wordt. Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen reageerden positief op mijn keuze. Ze zien ook in dat het een kans voor mij is die ik moest grijpen."

Vrienden blijven met Van der Poel en Philipsen

De nieuwkomer bij Red Bull verzekert dat de vriendschap met Van der Poel en Philipsen zal blijven bestaan en ze nog geregeld samen zullen trainen. Net als Evenepoel verscheen Vermeersch op de mediadag van Red Bull in neutrale kledij, omdat zijn overstap pas ingaat op 1 januari van volgend jaar.