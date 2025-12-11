Nieuwe BK-concurrent voor Van Aert en andere Belgische kopman profiteert van keuze Evenepoel

Van Aert en Evenepoel zijn het gewend om met elkaar in concurrentie te gaan, maar er wacht een andere concurrent in één van de wedstrijden van Van Aert. Een keuze van Evenepoel betekent dan weer dat een andere Belgische kopman zijn kans krijgt.

Dit zijn alleszins zaken die Het Laatste Nieuws heeft opgevangen op de mediadag van Red Bull-BORA-hansgrohe. Het ging daar vanuit Belgisch standpunt vooral om de bekendmaking van het programma van Remco Evenepoel. Hij zet Milaan-Sanremo verrassend genoeg niet op zijn kalender in het wegseizoen van 2026.

Dat maakt dat Red Bull een andere kopman zal uitspelen in die eendagskoers. Dat zou Maxim Van Gils worden. De afzegging van de ene Belg is dus goed nieuws voor de andere Belg. Het is ook één van de grote doelen van Red Bull om nog eens een zege in een Monument te behalen, al zal dan in de eerste plaats aan Luik-Bastenaken-Luik met Evenepoel gedacht worden.

Van Gils moet zijn ding kunnen doen in Milaan-Sanremo

De verwachting is in elk geval dat Pogacar van Milaan-Sanremo weer een zware wedstrijd wil maken en dit de kansen van Van Gils ook zou kunnen vergroten. In die omstandigheden komen sprinters er veel minder aan te pas. In de marge van van de bekendmaking van de plannen van Evenepoel zijn er ook nog de andere nieuwkomers.

Een Gianni Vermeersch maakt bijvoorbeeld ook de overstap naar Red Bull. Hij zou overigens ook van plan zijn om vier à vijf veldritten te rijden. "Ik zal het BK veldrijden in Beringen rijden en heb er zelfs een mini-doel van gemaakt", verkondigt Vermeersch. Hij wordt zo een concurrent voor Van Aert, die ook het BK veldrijden zal rijden.

Vermeersch nog nooit op podium BK veldrijden

Dat zal Van Aert uiteraard doen met de betrachting om de Belgische titel binnen te slepen. Gianni Vermeersch zal zichzelf alvast moeten overstijgen om dan een rol van betekenis te spelen, want hij stond nog nooit op het BK-podium.