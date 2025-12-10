Johan Museeuw laat zich in het ziekenhuis onderzoeken aan zijn hart: dit heeft hij erover te zeggen

Johan Museeuw laat zich in het ziekenhuis onderzoeken aan zijn hart: dit heeft hij erover te zeggen
Foto: © photonews

Het was toch even schrikken voor iedereen die Johan Museeuw graag heeft. Plots kregen we hem te zien vanuit een ziekenhuisbed.

Johan Museeuw heeft van zich laten horen via een video op zijn Instagram Stories vanuit het AZ Groeninge, een ziekenhuis in Kortrijk. Deze keer was fietsen dus niet aan de orde. "Ik zit niet op mijn vélo, maar ik zit in het hospitaal en ik ga zeggen waarom. Ik had de laatste weken last bij de ademhaling. Ik wilde toch even een check laten doen aan mijn hart."

Bij een hartonderzoek van een wielrenner of ex-wielrenner houden we toch even de adem in. Het is immers reeds al te vaak slecht afgelopen, maar Museeuw heeft gelukkig op dat vlak goed nieuws gekregen. "We hebben gecheckt of alles goed is, en het is allemaal fantastisch goed binnenin." Er is bij hem geen enkel hartprobleem vastgesteld.

Museeuw denkt aan potentieel gevolg van Covid

Dat wil echter niet zeggen dat er helemaal niets aan de hand is. "We moeten wel iets aan de longen verder onderzoeken. Is het een recent achterblijfsel van Covid? Ik weet het niet. We zijn dat aan het onderzoeken, maar alleszins is er een probleem op de luchtwegen." Duimen maar dat er snel een exacte diagnose gesteld kan worden.

Museeuw gaat er nuchter mee om en verwijst meermaals naar zijn bijnaam, De Leeuw van Vlaanderen. "Het is beter op de luchtwegen dan op de 'moteur' zeker? De 'moteur' van De Leeuw is nog oké. Bij deze, volgers: De Leeuw is er nog." Zo is iedereen toch een klein beetje gerustgesteld. Het is nu uitkijken naar de volgende update.

Duimen voor beterschap voor Museeuw


Hopelijk kan Museeuw snel vernemen dat er niets ernstig aan de hand is, of dat hij een specifieke behandeling kan ondergaan om het probleem aan zijn luchtwegen op te lossen. We wensen hem alvast van harte beterschap.

