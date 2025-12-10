Verrassende tegenstander genoemd: "Hij is waarschijnlijk één van de belangrijkste uitdagers van Van der Poel"

Iedereen verwacht dat Mathieu van der Poel bij zijn terugkeer in het veld in Namen meteen de show verzorgt en ook wint. De organisator duimt voor een spannende strijd.

In de eerste plaats is organisator Golazo dolblij dat Van der Poel aan de start zal staan van de Wereldbekermanche van komende zondag. De tussentitel in het persbericht van Golazo spreekt boekdelen: "Van der Poel is terug!" Dat zou elke organisator van een veldrit dolblij maken en dat is deze keer zeker niet anders.

"Wereldkampioen Mathieu van der Poel zal zondag voor het eerst sinds 2020 aan de start staan in de hoofdstad van Wallonië", wordt nog meegegeven. "Bij zijn vorige zes deelnames bij de profs was het Nederlandse fenomeen goed voor vijf overwinningen, een record. HIj won in 2015, 2016, 2018, 2019 en 2020." Van der Poel zegevierde dus bij zijn laatste drie deelnames.

Vanthourenhout heeft mooie herinneringen aan Namen

Hij is niet bepaald gewend om in Namen te verliezen, al denkt de organisatie wel dat hij tegenstand zal krijgen. "Michael Vanthourenhout, winnaar in 2021 en 2024 en tevens Europees kampioen in 2022 op hetzelfde parcours, zal waarschijnlijk één van de belangrijkste uitdagers zijn van Van der Poel." Vanthourenhout won onlangs nog de cross in Sardinië.

Dat was een opsteker in een voorts wisselvallig seizoen voor de veldrijder van Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw. Hij lijkt dus net op tijd in vorm voor een wedstrijd op een parcours waar hij mooie herinneringen aan heeft. Om dan meteen de strijd met Van der Poel aan te gaan, lijkt op het eerste zicht wel veel van hem gevraagd.

Ook Thibau Nys aan de start

Ook Thibau Nys zal aan de start staan in Namen en velen vragen zich af wat hij dit seizoen zal kunnen tegen Van der Poel. Bij de vrouwen is Lucinda Brand de recordhoudster in Namen: zij zou voor een vijfde zege in de Citadelcross kunnen gaan.