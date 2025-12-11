José De Cauwer heeft wat te zeggen over wat Remco Evenepoel in de eerste plaats moet doen

Remco Evenepoel heeft zoals iedereen prioriteiten te stellen. José De Cauwer weet wat Evenepoel nu in de eerste plaats moet doen.

José De Cauwer heeft zijn mening gegeven over de beslissing van Evenepoel om niet meer klassiekers aan zijn programma toe te voegen. De Cauwer kan dat gerust begrijpen, met in het achterhoofd Remco's missie om aan de kloof met Pogacar in het rondewerk te knabbelen. De Cauwer haalt bij Sporza nog een extra factor in deze hele discussie aan.

De ex-bondscoach ziet de impact van de carrière van Pogacar op het narratief. "We komen uit een periode waarin ronderenners sowieso weinig klassiekers reden. Maar nu is er met Tadej Pogacar iemand gekomen die er van alles bijneemt. Dat vinden we allemaal geweldig. Maar mocht Pogacar dit niet doen, dan zouden we hier zelfs niet over spreken."

Evenepoel wordt vergeleken met Pogacar

In het tijdperk van Armstrong en Froome was het inderdaad zo dat de grote favoriet voor de Tour de France zich bijna alleen op de Tour richtte en er was ook niemand die zich daar vragen bij stelde. Nu leven we echter in een ander tijdperk. Door de prestaties van Pogacar krijgt ook een Evenepoel vragen over het rijden van meer klassiekers.

Evenepoel is niet de enige die hier voorlopig voor past. "Vingegaard doet dat ook niet en die moet Evenepoel in eerste instantie proberen voorbij te steken als hij wil opschuiven in de pikorde", luidt het bij De Cauwer. Hij ziet het dus als de eerstvolgende opdracht van Evenepoel om in het rondewerk het niveau van Vingegaard te kunnen bereiken.

Vingegaard meer klimmer dan Evenepoel

Dan zou Evenepoel sowieso al dichter in de buurt komen van Pogacar, die dan nog wel een trede hoger staat. Het zal al geen evidentie worden om Vingegaard te evenaren, aangezien de Deen meer pure klimmer is dan Evenepoel.