Geen ploegmaats meer: Benoot duidelijk over Van Aert als concurrent

Na vier jaar bij Visma-Lease a Bike rijdt Tiesj Benoot vanaf volgend seizoen bij Decathlon-CMA CGM. Bij de Franse ploeg wordt Benoot wat meer kopman in het voorjaar.

Geen gele uitrusting meer voor Tiesj Benoot volgend seizoen, wel een in blauw-groen-rood. Na vier jaar vond Benoot het tijd om nog eens andere lucht op te snuiven, hij rijdt de komende drie jaar voor Decathlon-CMA CGM.

Een Franse ploeg, maar die wel steeds internationaler wordt. "Het niveau en de werking van de ploeg zijn zoals ik had gehoopt. Ik kom terecht in een omgeving waar ik energie van krijg", zegt Benoot dan ook bij VTM NIEUWS.

Programma Tiesj Benoot in 2026

Het programma van Benoot zal niet veel verschillen met dat van dit jaar. Hij begint in de Ronde van de Algarve, daarna volgen de Omloop en K-B-K, na een hoogtestage rijdt hij van de E3 Saxo Classic tot L-B-L, met uitzondering van Parijs-Roubaix, alle klassiekers.

Van Aert wordt concurrent van Benoot

Bij Visma-Lease a Bike was Wout van Aert kopman in de klassiekers, bij zijn nieuwe ploeg zal Benoot zelf zijn kans mogen gaan. In sommige klassiekers zal dat ook met Olav Kooij als ploegmaat zijn.

"Het wordt uiteraard speciaal om in de koersen tegen mijn ex-ploegmaats te rijden. Hopelijk zit ik veel tussen hen in finales. Dat zou een goed teken zijn", besluit Benoot nog.



