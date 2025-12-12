Visma-Lease a Bike versterkt partnership en bij glansprestaties Van Aert zal het te zien zijn

Als Wout van Aert vaak een bepaald partnership van Visma-Lease a Bike kan demonstreren, is het een goed teken. Dat wil zeggen dat hij vaak op het podium staat.

Dat is wel een beeld wat hij en Visma-Lease a Bike vaker hopen mee te maken in 2026. Daarnaast heeft de samenwerking in kwestie ook impact op de mediamomenten die georganiseerd worden. Aan belangstelling voor Van Aert is er doorgaans geen gebrek, door zijn uitstraling en door wat hij in het verleden al allemaal gepresteerd heeft.

Het gaat hierom: Visma-Lease a Bike breidt zijn samenwerking met het wereldbekende schoenenmerk Nike uit. Dat kondigt de wielerploeg aan op haar website. Door de groei van dit partnerschap, zal Nike op meer momenten te zien zijn. Renners zullen de schoenen van Nike dragen op podia- en mediamomenten. Ook stafleden zullen de sneakers aantrekken.

Hardloopschoenen voor Van Aert & co

Daarnaast zal iedereen in de ploeg uitgerust worden met hardloopschoenen van Nike. Dat zal voor Van Aert zeker van pas komen, want hij werkt wel af en toe een looptocht af. Zijn loopvermogen kan hij ook goed gebruiken in het veldrijden. In die discipline is het zelfs één van de grootste troeven van Van Aert ten opzichte van zijn tegenstanders.

Jasper Saeijs, Chief Business Officer van de Nederlandse wielerploeg, geeft meer uitleg over het aangekondigde nieuws bij Visma-Lease a Bike. "Sinds de Tour de France zijn we trots om de Nike Swoosh te dragen", laat hij weten. "Dat we onze collectie nu al kunnen uitbreiden met Nike-schoenen voelt als een logische volgende stap."

Professionele presentatie Visma-Lease a Bike

Voor, tijdens en na de koers zal er sprake zijn van comfort aan de voeten bij de leden van Visma-Lease a Bike. "We willen ons team zowel op als naast de fiets premium en professioneel presenteren. Ik denk dat er geen betere partner voor is dan Nike."