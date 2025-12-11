Interview Wij laten Vervecken wél standpunt innemen: is Thibau Nys een gevaar voor Van Aert en Van der Poel?

Wij laten Vervecken wél standpunt innemen: is Thibau Nys een gevaar voor Van Aert en Van der Poel?
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Slechts drie dagen scheiden ons nog van de rentree van Van der Poel. Van Aert keert een kleine week later dan weer terug in het veld. Eindelijk gaan we weten tot wat Thibau Nys tegen hen in staat is.

Er wordt al een hele tijd over gespeculeerd of Thibau Nys de 'Grote Twee' dit seizoen wel al enigszins het vuur aan de schenen kan leggen. In de vorige jaren was daar nog niet echt sprake van, maar Niels Albert denkt wel dat het dit seizoen mogelijk is. Sindsdien worden ook andere kenners veelvuldig gevraagd of zij op dezelfde lijn zitten.

Erwin Vervecken bleef bij Sporza op de vlakte en zei dat de 'kerstperiode moest aantonen' of Nys een uitdager kon zijn van Van Aert en Van der Poel. Wielerkrant had ook een gesprek met de drievoudig wereldkampioen en Vervecken drukte zich tegenover ons wel duidelijker uit en kwam wel degelijk met een standpunt over Thibau Nys.

Nys vs Van Aert en Van der Poel in de spurt

"Ja, hij wordt elk jaar een beetje ouder", verwijst Vervecken naar het feit dat Thibau Nys ondertussen toch al 23 is. "De verwachting is wel dat hij op een goede dag met die mannen eens gaat meestrijden." Vervecken lijkt zich zo grotendeels bij Niels Albert aan te sluiten. "Thibau is ook iemand die snel is in de spurt. Voor Wout en Mathieu is dat eveneens het geval, maar voor Thibau ook."

Lees ook wat Vervecken nog te vertellen had over de spurtcapaciteiten van Nys en of diens sprint al dan niet is afgebokt. De spurt is ook niet de enige reden waarom hij met Van Aert of Van der Poel zou kunnen concurreren. "Hij kan een rechtstreeks duel aangaan en een finale rijden. Ik kijk er wel eens naar uit wat Thibau op een goede dag tegen die mannen kan doen."

Nys toonde capaciteiten in Tabor

Lees ook... Verrassende tegenstander genoemd: "Hij is waarschijnlijk één van de belangrijkste uitdagers van Van der Poel"
Die goede dag zal hij wel nodig hebben. Als hij die heeft, is hij sowieso de beste van de huidige generatie crossers. "Tabor is een cross waar je niet makkelijk alleen voorop rijdt. Hij had daar een goede dag en reed daar heel ver weg." 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Veldrijden
Laatste nieuws Veldritkalender
Thibau Nys
Erwin Vervecken

Meer nieuws

Verrassende tegenstander genoemd: "Hij is waarschijnlijk één van de belangrijkste uitdagers van Van der Poel"

Verrassende tegenstander genoemd: "Hij is waarschijnlijk één van de belangrijkste uitdagers van Van der Poel"

20:30
Deze grote naam uit de cross toont geen enkele angst en gaat vol de strijd aan met Van der Poel en Van Aert

Deze grote naam uit de cross toont geen enkele angst en gaat vol de strijd aan met Van der Poel en Van Aert

18:30
Staat ook Remco versteld? Zijn nieuwe ploeg steelt de show met waanzinnige stunt

Staat ook Remco versteld? Zijn nieuwe ploeg steelt de show met waanzinnige stunt

08:00
Soudal Quick-Step luidt nieuw tijdperk in: trainer die Evenepoel uitzwaait laat van zich horen over 2026

Soudal Quick-Step luidt nieuw tijdperk in: trainer die Evenepoel uitzwaait laat van zich horen over 2026

07:30
Heeft Evenepoel de fans teleurgesteld? De Cauwer geeft het antwoord

Heeft Evenepoel de fans teleurgesteld? De Cauwer geeft het antwoord

07:00
Belgische ploegleider doet gewaagde uitspraak over Remco Evenepoel en de Tour de France

Belgische ploegleider doet gewaagde uitspraak over Remco Evenepoel en de Tour de France

21:30
Deze renner gelooft in een stunt en vreest grootheden Van der Poel en Pogacar absoluut niet

Deze renner gelooft in een stunt en vreest grootheden Van der Poel en Pogacar absoluut niet

20:00
Remco Evenepoel wijst naar grootste discussiepunt en legt de lat gigantisch hoog op het WK

Remco Evenepoel wijst naar grootste discussiepunt en legt de lat gigantisch hoog op het WK

19:00
Johan Museeuw laat zich in het ziekenhuis onderzoeken aan zijn hart: dit heeft hij erover te zeggen

Johan Museeuw laat zich in het ziekenhuis onderzoeken aan zijn hart: dit heeft hij erover te zeggen

17:45
Pogacar bezorgt Belgische zaak grote verrassing en het is hem weer menens voor een volgende klassieker

Pogacar bezorgt Belgische zaak grote verrassing en het is hem weer menens voor een volgende klassieker

17:00
Red Bull verplicht Remco Evenepoel tot een absolute primeur in zijn carrière

Red Bull verplicht Remco Evenepoel tot een absolute primeur in zijn carrière

16:00
Lange fusiesaga tussen Lotto en Intermarché kent zijn ontknoping: dit is het eindresultaat

Lange fusiesaga tussen Lotto en Intermarché kent zijn ontknoping: dit is het eindresultaat

15:00
Remco Evenepoel heeft groot nieuws over de klassiekers die hij al dan niet zal rijden

Remco Evenepoel heeft groot nieuws over de klassiekers die hij al dan niet zal rijden

14:30
Gerucht over concullega de wereld uit geholpen en Evenepoel kiest resoluut voor deze grote ronde(n)

Gerucht over concullega de wereld uit geholpen en Evenepoel kiest resoluut voor deze grote ronde(n)

14:00
Er zit hem iets dwars: Del Toro wil één iets niet meer horen

Er zit hem iets dwars: Del Toro wil één iets niet meer horen

13:30
Na klachten van collega's bij VRT: Van Gucht na twee voorvallen geen anker meer Naast de fiets

Na klachten van collega's bij VRT: Van Gucht na twee voorvallen geen anker meer

13:00
Geen waardering voor zijn topseizoen: Pogacar blijft met lege handen achter

Geen waardering voor zijn topseizoen: Pogacar blijft met lege handen achter

12:30
Hoofdstuk meteen afgesloten: Foré spreekt vrijuit over "last" Evenepoel

Hoofdstuk meteen afgesloten: Foré spreekt vrijuit over "last" Evenepoel

12:00
🎥 "Het wordt wennen": Lotte Kopecky pakt uit met nieuwe look

🎥 "Het wordt wennen": Lotte Kopecky pakt uit met nieuwe look

11:00
Geklopt door Pogacar en Van der Poel: Van Aert doet opvallende onthulling

Geklopt door Pogacar en Van der Poel: Van Aert doet opvallende onthulling

10:00
🎥 Duidelijker kan niet: Visma-Lease a Bike verklapt zelf laatste transfer

🎥 Duidelijker kan niet: Visma-Lease a Bike verklapt zelf laatste transfer

10/12
Ooit Cant geklopt in Baal en zesde op het WK: onverwachte terugkeer in Namen

Ooit Cant geklopt in Baal en zesde op het WK: onverwachte terugkeer in Namen

10/12
Cross of weg? Toon Aerts onthult wat voor hem op één staat

Cross of weg? Toon Aerts onthult wat voor hem op één staat

10/12
'Knopen zijn doorgehakt: dit wordt het programma van Remco Evenepoel'

'Knopen zijn doorgehakt: dit wordt het programma van Remco Evenepoel'

10/12
Bewust duel met Van der Poel opgezocht? Trainer zonneklaar over programma Van Aert

Bewust duel met Van der Poel opgezocht? Trainer zonneklaar over programma Van Aert

10/12
"Dat vind ik het niet waard": Lotte Kopecky wil er niet van weten

"Dat vind ik het niet waard": Lotte Kopecky wil er niet van weten

09/12
Verrassende uitdager voor Van Aert? Belgische veelwinnaar maakt doel van BK

Verrassende uitdager voor Van Aert? Belgische veelwinnaar maakt doel van BK

09/12
Broedt hij op geheim plan? Philipsen kan voor stevige primeur zorgen

Broedt hij op geheim plan? Philipsen kan voor stevige primeur zorgen

09/12
VRT grijpt in: Ruben Van Gucht verliest bijverdienste Naast de fiets

VRT grijpt in: Ruben Van Gucht verliest bijverdienste

09/12
📷 Van der Poel moet geklopt worden in Parijs-Roubaix: Pogacar laat niets aan het toeval over

📷 Van der Poel moet geklopt worden in Parijs-Roubaix: Pogacar laat niets aan het toeval over

09/12
Nog altijd spijt van? Aerts helder over heroïsche strijd met Van der Poel

Nog altijd spijt van? Aerts helder over heroïsche strijd met Van der Poel

09/12
Door een tas thee: ploegmaat van Uijtdebroeks loopt bizarre blessure op

Door een tas thee: ploegmaat van Uijtdebroeks loopt bizarre blessure op

09/12
📷 Eerste domper voor Evenepoel? Nieuwe fiets kleurt amper goud

📷 Eerste domper voor Evenepoel? Nieuwe fiets kleurt amper goud

09/12
Eerste cross van Van der Poel: Nys en co moeten vrezen

Eerste cross van Van der Poel: Nys en co moeten vrezen

09/12
Harde woorden voor Intermarché-Wanty: manager onthult reden voor vertrek Girmay

Harde woorden voor Intermarché-Wanty: manager onthult reden voor vertrek Girmay

09/12
Welke koersen rijdt Evenepoel in 2026? Red Bull komt heel binnenkort met duidelijkheid

Welke koersen rijdt Evenepoel in 2026? Red Bull komt heel binnenkort met duidelijkheid

09/12

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Mathieu Van Der Poel Tadej Pogacar Wout Van Aert Primoz Roglic Thibau Nys Jose De Cauwer Toon Aerts Lotte Kopecky Tim Wellens Jolanda Neff Tim Merlier Joris Nieuwenhuis Michael Matthews Stephane Heulot Michael Vanthourenhout Tim Declercq Lars Boom Johan Museeuw Christoph Roodhooft

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved