Wij laten Vervecken wél standpunt innemen: is Thibau Nys een gevaar voor Van Aert en Van der Poel?

Slechts drie dagen scheiden ons nog van de rentree van Van der Poel. Van Aert keert een kleine week later dan weer terug in het veld. Eindelijk gaan we weten tot wat Thibau Nys tegen hen in staat is.

Er wordt al een hele tijd over gespeculeerd of Thibau Nys de 'Grote Twee' dit seizoen wel al enigszins het vuur aan de schenen kan leggen. In de vorige jaren was daar nog niet echt sprake van, maar Niels Albert denkt wel dat het dit seizoen mogelijk is. Sindsdien worden ook andere kenners veelvuldig gevraagd of zij op dezelfde lijn zitten.

Erwin Vervecken bleef bij Sporza op de vlakte en zei dat de 'kerstperiode moest aantonen' of Nys een uitdager kon zijn van Van Aert en Van der Poel. Wielerkrant had ook een gesprek met de drievoudig wereldkampioen en Vervecken drukte zich tegenover ons wel duidelijker uit en kwam wel degelijk met een standpunt over Thibau Nys.

Nys vs Van Aert en Van der Poel in de spurt

"Ja, hij wordt elk jaar een beetje ouder", verwijst Vervecken naar het feit dat Thibau Nys ondertussen toch al 23 is. "De verwachting is wel dat hij op een goede dag met die mannen eens gaat meestrijden." Vervecken lijkt zich zo grotendeels bij Niels Albert aan te sluiten. "Thibau is ook iemand die snel is in de spurt. Voor Wout en Mathieu is dat eveneens het geval, maar voor Thibau ook."

Lees ook wat Vervecken nog te vertellen had over de spurtcapaciteiten van Nys en of diens sprint al dan niet is afgebokt. De spurt is ook niet de enige reden waarom hij met Van Aert of Van der Poel zou kunnen concurreren. "Hij kan een rechtstreeks duel aangaan en een finale rijden. Ik kijk er wel eens naar uit wat Thibau op een goede dag tegen die mannen kan doen."

Nys toonde capaciteiten in Tabor

Die goede dag zal hij wel nodig hebben. Als hij die heeft, is hij sowieso de beste van de huidige generatie crossers. "Tabor is een cross waar je niet makkelijk alleen voorop rijdt. Hij had daar een goede dag en reed daar heel ver weg."