Is het programma van Evenepoel teleurstellend? Bakelants velt zijn oordeel

Remco Evenepoel maakte woensdag (een deel) van zijn programma bekend. Voor Jan Bakelants zijn er vooral logische keuzes gemaakt.

Eind januari trapt Remco Evenepoel het seizoen af in Mallorca en begin februari rijdt hij ook de Ronde van Valencia, eind maart de Ronde van Catalonië. De Amstel Gold Race, Luik-Bastenaken-Luik en de Tour staan ook op zijn programma.

Bakelants schrikt niet van programma Evenepoel

Dat is het voorlopige programma van Remco Evenepoel voor 2026. Voor Jan Bakelants ligt het in lijn met de verwachtingen. Hij denkt dan ook niet dat iemand steil achterover is gevallen van het programma van Evenepoel.

"Ik vind dat Remco een programma heeft gekregen waar vertrouwen van de ploeg van uitstraalt", zegt hij bij HLN. Het is vooral een klassiek programma voor een ronderenner die de Tour als hoofddoel heeft.

Evenepoel kopieert aanpak Vingegaard

Dat Evenepoel Milaan-Sanremo links laat liggen, vindt Bakelants jammer. Het overslaan van de Ronde van Vlaanderen vindt hij logisch. Het is enkel door Tadej Pogacar dat die koersen erbij nemen als ronderenner nu normaal wordt geacht.

"Je zou kunnen zeggen dat hij met deze aanpak dichter bij Jonas Vingegaard aanleunt dan bij Pogacar." De Deen rijdt die monumenten ook niet en bouwt lang op naar de Tour, dat is Evenepoel in 2026 ook van plan.