Zorgt geld voor de doorslag? Bakelants ziet Evenepoel tóch in Milaan-Sanremo

Remco Evenepoel staat in 2026 normaal niet aan de start van Milaan-Sanremo. Al kan er volgens Jan Bakelants toch nog een opening gemaakt worden als er met geld over de brug wordt gekomen.

Bij zijn nieuwe ploeg Red Bull-BORA-hansgrohe kiest Remco Evenepoel voorlopig voor een klassiek programma van een ronderenner. Er wordt lang opgebouwd naar de Tour, zoals Vingegaard dat al enkele jaren doet.

Evenepoel laat de Ronde van Vlaanderen en Milaan-Sanremo links liggen. Vooral bij die laatste koers vindt Jan Bakelants het jammer dat Evenepoel zijn debuut niet maakt en eens probeert. Of kan het toch nog?

Kan Evenepoel met geld overtuigd worden?

"Dat zie ik nog in een stroomversnelling komen als de organisatie de ploeg nog een financieel duwtje in de rug geeft", zegt Bakelants bij HLN. Het is echter geen gangbare praktijk. "Maar ik kan me wel voorstellen dat dat gebeurt, ja."

Milaan-Sanremo wordt georganiseerd door RCS Sport, dat ook de UAE Tour en de Tirreno-Adriatico in zijn portefeuille heeft. Kan er voor Evenepoel een pakketdeal gemaakt worden om hem aan de start te krijgen?

Nadeel in Ronde van Catalonië

Bakelants ziet echter ook een reden om Milaan-Sanremo te rijden. Twee dagen later begint Evenepoel aan de Ronde van Catalonië, met meer dan 280 kilometer in de benen zou hij daar starten met een nadeel.