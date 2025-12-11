Heeft Evenepoel de fans teleurgesteld? De Cauwer geeft het antwoord

Blijven de fans van Remco Evenepoel teleurgesteld achter? Het was reikhalzend uitkijken naar zijn keuze tussen twee grote plannen, maar het is eigenlijk geen enkele van de twee geworden.

Evenepoel zou kiezen voor ofwel de combinatie Giro-Tour, ofwel de Tour combineren met meer klassiekers. Het is geen van die twee geworden. Evenepoel zal de Tour rijden en de klassiekers die hij vroeger al reed. Neem daar zelfs de Waalse Pijl bij weg. De enige Ardennenklassiekers die hij rijdt, zijn de Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik.

Een teleurstelling voor de fans? Neen, vindt José De Cauwer. Hij begrijpt wel dat er op een pittig programma gehoopt werd, blijkt uit zijn reactie bij Sporza. "Ik ben ook meegegaan in het supportersverhaal van 'we zouden graag willen dat hij dit rijdt en dat hij dat rijdt'. Je hoopt altijd op het meest spectaculaire. Maar het grote doel van Evenepoel en van zijn ploeg is om de Tour de France te winnen. Of om het toch te proberen."

Red Bull wil geen risico nemen

In die optiek zijn er keuzes gemaakt en dat is dan ook te zien aan het programma van Evenepoel. "Ze willen vermijden dat ze zich in juli voor het hoofd slaan omdat Remco te veel heeft gereden of te veel risico's heeft genomen." Dat betekent geen deelname aan Milaan-Sanremo en ook de Ronde van Vlaanderen is niet voor dit jaar.

Dat heeft ook in zekere mate te maken met de status van Evenepoel in het wielrennen. "Evenepoel is nu ook zoveel renner geworden dat hij niet naar de Ronde kan komen om zomaar deel te nemen. Als hij komt, moet hij meestrijden. Anders is het dom om die risico's te nemen." Het is dus minstens nog een jaar langer wachten op zijn debuut in De Ronde.

Logisch programma voor Evenepoel

De Cauwer denkt dat de wielerliefhebber die er rationeel naar kijkt wel moet kunnen leven met het programma van Evenepoel. "Als je alle emoties opzijzet, is dit dan ook het programma dat je Evenepoel zou aanraden als hij Pogacar wil bijpikkelen."