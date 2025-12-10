Belgische ploegleider doet gewaagde uitspraak over Remco Evenepoel en de Tour de France

Belgische ploegleider doet gewaagde uitspraak over Remco Evenepoel en de Tour de France
Remco Evenepoel gaat dus ook dit jaar naar de Tour de France, maar wat zullen zijn kansen zijn? Zijn ploegleider verkondigt alvast dat ze volop geloven in Tourwinst bij Red Bull-BORA-hansgrohe.

VTM NIEUWS kon op de mediadag van Red Bull in Spanje ook spreken met Klaas Lodewyck, die als ploegleider ook de overstap maakt van Soudal Quick-Step. Evenepoel wees naar het WK als een belangrijke reden voor het niet rijden van de Giro. Lodwyck duidde echter nog een andere reden aan om die beslissing te nemen.

"De Tour van dit jaar was geen referentie. We moeten terugkijken naar de Tour van vorig jaar, die goed was. We zijn ervan overtuigd dat we met de kennis die bij de ploeg aanwezig is een grotere stap kunnen zetten. Het zou zonde zijn om pakweg podium te rijden in de Giro en daarna weer tekort te komen in de Tour", verklaart Lodewyck.

Lodewyck pleit voor deelname aan Dauphiné

Die grotere stap waar hij het over heeft, die wordt wel héél groots gezien. "We moeten erin geloven dat we de Tour kunnen winnen en dat doen op de juiste manier. Ik denk dat de juiste combinatie Dauphiné, hoogtestage en Tour blijft." Over een deelname aan de Dauphiné bestaat echter nog geen zekerheid. Red Bull moet nog beslissen hoe het de periode voor de Tour invult.

Door het geloof in Tourwinst uit te spreken, doet Lodewyck een uitspraak die niet evident is. Toch niet met tegenstanders als Pogacar en Vingegaard. Het delen van het kopmanschap met Lipowitz vindt Lodewyck geen probleem. "Remco was zich heel bewust van het feit dat Lipowitz naar de Tour ging gaan. Ik vind het ook een goede zaak."

Lipowitz in de rol van Landa

Lees ook... Remco Evenepoel wijst naar grootste discussiepunt en legt de lat gigantisch hoog op het WK
Lodewyck haalt de leeftijd van Evenepoel aan en het feit dat het niet simpel is om alleen de verantwoordelijkheid van het kopmanschap te dragen. "Toen Remco derde werd in de Tour, was Landa ook altijd op de afspraak. Dat zorgde voor een bepaalde rust. Ik denk dat het in dit geval alleen een succesverhaal kan zijn." 

