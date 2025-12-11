Red Bull-BORA-hansgrohe wilde het niet: Evenepoel moest domper slikken

Foto: © photonews

De Tour wordt voor Remco Evenepoel de enige grote ronde van het jaar in 2026. De Giro laat hij links liggen en dat doet toch wat pijn.

Niet voor het eerst twee grote rondes na elkaar in hetzelfde seizoen en geen derde deelname aan de Giro. Net als de voorbije twee seizoenen zal Remco Evenepoel volgend jaar enkel de Tour de France rijden. 

Geen Giro voor Evenepoel

Nochtans zag Evenepoel een derde deelname aan de Giro, na 2021 en 2023, wel zitten. Twee jaar geleden stond Evenepoel in het roze op de eerste rustdag, maar moest hij door covid opgeven in de Giro. 

Volgend jaar komt er dus geen jacht op de roze trui. "De Giro had ik graag gereden. Die tijdrit van 40,2 kilometer staat mij aan en het is ook geen monstereditie qua bergritten", zegt Evenepoel bij HLN. 

Normaal seizoen voor Evenepoel

Al begrijpt hij wel de gedachtegang van Red Bull-BORA-hansgrohe om Evenepoel een normaal seizoen te laten rijden, na alle tegenslag die hij had in 2024 en de gevolgen daarvan dit jaar. 

Lees ook... Is het programma van Evenepoel teleurstellend? Bakelants velt zijn oordeel
"Eerst afwachten hoe mijn lichaam reageert na die eerste hoogtestage, en dan zien of er nog een (ritten)koers van WorldTour-niveau bijkomt...", zei Evenepoel nog. Onder meer Tirreno-Adriatico en de UAE Tour zouden nog een optie zijn. 

Remco Evenepoel

