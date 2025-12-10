Remco Evenepoel wijst naar grootste discussiepunt en legt de lat gigantisch hoog op het WK

Er is toch wel één groot discussiepunt geweest voor Remco Evenepoel en zijn ploeg bij het bepalen van zijn programma. Er is vooral met het WK rekening gehouden.

Evenepoel heeft ervoor gekozen om niet naar de Giro te gaan. Bij VTM NIEUWS laat hij verstaan dat dit eigenlijk het grootste discussiepunt was voor hem en Red Bull-BORA-hansgrohe. Er zijn de nodige data bijgehaald en er is vooral ook aan het WK in Montréal gedacht. Ambassadeur Van Avermaet zei eerder al dat dit iets voor Evenepoel is.

Bij Sporza ging Evenepoel nog iets dieper in op de gemaakte keuze in functie van het WK wegwielrennen. "Ik wilde heel graag twee grote ronden rijden dit jaar. We hebben ook de afwezging gemaakt met het WK, omdat er in Montréal behoorlijk wat kansen liggen vooor mij in de tijdrit en de wegrit." De bedoeling is dat hij na de Tour daar toch ook weer top kan zijn.

Evenepoel wil voor dubbel gaan op WK 2026

Dan moet het mogelijk zijn om een goede vorm te rekken of weer op te bouwen. "We hebben dit beslist om mij echt nog eens naar die piekvorm te laten gaan. Een WK is altijd mooi. Het is een hele grote ambitie van mezelf om daar voor de dubbel te gaan. Ook voor de ploeg is het een grote ambitie dat een renner met een speciale trui rond kan rijden."

Qua WK-parcoursen die hem liggen, mag Evenepoel de jongste jaren niet klagen. Toch zal dit niet elk jaar het geval zijn. Het komt er op aan om elke kans met beide handen te grijpen. Evenepoel is dan ook blij dat hem in Montréal een omloop wacht die hem opnieuw perspectieven biedt. "We gaan die kans niet laten liggen dit jaar", verkondigt hij.

Evenepoel mikt op zelfde uitkomst als op de Spelen

Lees ook... Belgische ploegleider doet gewaagde uitspraak over Remco Evenepoel en de Tour de France›

Hij koestert dus de doelstelling om op het WK van volgend jaar twee keer goud te behalen. Dat is de lat wel gigantisch hoog leggen. In het tijdrijden heeft hij sowieso wel enige marge ten opzichte van de rest. Evenepoel streeft er dus naar om op het WK van 2026 even goed te doen als op de Spelen in Parijs.