"Had het me nooit kunnen voorstellen": Belgische wielrenner komt met belangrijke aankondiging

Een Belgische wielrenner heeft een belangrijke aankondiging gedaan. Na een carrière waarvan hij het verloop moeilijk had kunnen voorspellen, houdt Thimo Willems het voor bekeken.

Willems is amper 29, maar zet nu toch reeds een punt achter zijn carrière. Dat heeft hij een paar dagen geleden op Instagram laten weten. "Ik begon als kleine jongen met wielrennen als hobby. Ik had me nooit kunnen voorstellen dat de sport me zou meenemen naar de hoogste pieken en de lastigste koersen", getuigt hij over zijn loopbaan.

Die komst nu vroegtijdig ten einde. "Na 8 jaar in het profwielrennen is het tijd om de fiets aan de haak te hangen en aan een nieuw hoofdstuk te beginnen", verkondigt Willems, die steeds voor ploegen uit de Lage Landen reed. Hij kwam van 2019 tot 2021 uit voor Sport Vlaanderen-Baloise en was daarna actief op het continentale niveau.

Willems één keer dicht bij klassieke zege

Na een jaar bij Minerva Cycling maakte Willems in 2023 de overstap naar het Nederlandse VolkerWessels. Hij zou bij deze ploeg nog drie jaar rijden en zijn aanvalslust tonen in onder meer wedstrijden als de Baloise Belgium Tour. Hij was tijdens zijn loopbaan goed voor een resem ereplaatsen en kwam één keer dicht bij een zege in een semiklassieker.

Willems werd immers tweede in de Brussels Cycling Classic in 2022. Hij maakte deel uit van een kopgroep van drie man, maar Taco van der Hoorn was sneller aan de meet. Dit jaar won Willems nog de nationale koers Vilvoorde-Houtem na een solo. Dat mag niet verbazen, want hij kent die wegen perfect, aangezien hij afkomstig is uit Zemst.

Laatste jaar met winst en blessureleed



Willems had in 2025 echter ook met blessureleed te maken. Hij noemt geen specifieke redenen voor zijn plotse afscheid, maar zijn continentale ploeg zal het in elk geval voortaan zonder zijn gretigheid in de wedstrijden moeten stellen.