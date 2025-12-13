Belgische topper oogst complimenten: "Hij is als een soort Houdini"

Jasper Philipsen maakt al jaren indruk op de analisten. Hij won bijvoorbeeld in 2023 liefst vier ritten in de Tour de France en werd zegekoning van het hele jaar. De Vlam van Ham blijft ondertussen de mooie resultaten opstapelen.

In 2023 liep iedereen heel ver weg met de jonge Philipsen: “Hij had een heel sterk jaar. Ik ben het meest verrast door zijn pure snelheid in vlakke sprints. Ik dacht dat hij een machtssprinter zou worden, maar hij wint echt makkelijk."

Iedereen al lang vol lof voor Philipsen

"Dat had ik niet verwacht”, was Greg Van Avermaet toen eerlijk in Het Nieuwsblad. “Hij is supersnel, maar is tegelijk meer dan een sprinter.” Toen hadden ze al gezien dat er in de volgende jaren meer mocht verwacht worden.

José de Cauwer pikte in: “Ik vind hem een soort Houdini. Je weet nooit precies vanwaar hij gaat komen, maar hij zit altijd precies waar hij moet zitten. En dan komt hij ineens tevoorschijn", ging het ook daar vol lof over de Belgische topper.

Jasper Philipsen maakt al jaren indruk

De commentator geeft toe dat hij al langer fan is van Philipsen. Hij zag hem ooit als belofte vier keer lek rijden in Parijs-Roubaix. “De volgende jaren kan hij mikken op koersen als Gent-Wevelgem en Dwars Door Vlaanderen”, meende De Cauwer nog.



Ondertussen heeft hij met onder meer een zege in Kuurne-Brussel-Kuurne in 2025 laten zien dat hij meer is dan gewoon een sprinter. Ook voor 2026 doet dat alvast het beste vermoeden, want Philipsen kan heel veel voor ons land gaan betekenen.