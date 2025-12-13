Thibau Nys verrast met doelstellingen voor 2026: "Daar zijn niveau niet gehaald"

Thibau Nys heeft een verrassende keuze gemaakt met het oog op het wegprogramma voor volgend jaar. Hij zal opnieuw een grote ronde rijden, maar dat wordt wellicht de Giro en dus niet de Tour de France. Ook de Vuelta is nog een mogelijkheid.

Op de ploegstage van Lidl-Trek werd het programma van Thibau Nys vrijdag bekendgemaakt. En daaruit blijkt dat Thibau Nys geen Ronde van Frankrijk zal rijden, wat hij in 2025 wél zal doen. De focus komt te liggen op de Giro (of eventueel de Vuelta).

Nys klaar om te knallen in 2026

“In deze Tour is het moeilijk om hem erbij te hebben", klinkt het bij ploegleider Steven de Jongh tegen Sporza. "We wachten nog op het Vuelta-parcours om de knoop door te hakken. We gaan hem in elk geval een grote ronde geven die in zijn straatje past."

Vorig jaar had Nys het moeilijk in de Tour de France na een vroege val. De Jongh was niet te beroerd om dat ook toe te geven en te benoemen: "Zijn Tour viel wat tegen. Dat had natuurlijk te maken met die val op de eerste dag en dat bleef hem hinderen. Daarna heeft hij jammer genoeg niet meer zijn niveau gehaald."

Het programma van Thibau Nys op een rijtje

Naast een grote ronde in 2026 heeft Nys nog een paar andere doelen. Staan al zeker op zijn programma: De GP Indurain (04/04), de Amstel Gold race (20/04), de Waalse Pijl (23/04) en Luik-Bastenaken-Luik (27/04).



"Hij zal zeker weer een stap maken. Ik hoop voor hem dat hij raak schiet in de Waalse Pijl. Vorig jaar bgon hij indrukwekkend door meteen te winnen in de GP Indurain. Daarna reed hij sterk in de Ronde van het Baskenland en in de klassiekers."