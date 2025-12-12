"Dachten in begin aan hartproblemen": Museeuw geeft nieuwe update over medische toestand

"Dachten in begin aan hartproblemen": Museeuw geeft nieuwe update over medische toestand
Foto: © photonews

Na het nieuws van een paar dagen geleden zijn we benieuwd hoe het gaat met Johan Museeuw. Hij lijkt gelukkig aan de betere hand.

Johan Museeuw had een paar dagen geleden laten weten dat hij in het ziekenhuis lag. Hij wilde zich laten onderzoeken omdat hij last had bij het ademhalen. Een nieuwe blik op zijn Instagram Stories leert ons dat hij inmiddels alweer eens gedineerd heeft met José De Cauwer en ook opnieuw een videoboodschap heeft ingesproken.

Dat heeft de wielerkampioen van weleer deze keer gedaan in de frisse buitenlucht. "Hello everybody!" De toon waar hij de video mee begint, doet meteen het beste vermoeden. "Ik zal het in het Engels doen, want eerder deze week sprak ik een videoboodschap in het Vlaams in. De Engelse volgers waren wat bang voor wat er aan de hand was wat met 'De Leeuw'."

Museeuw wandelt na ziekenhuisopname in het bos

Museeuw heeft inmiddels het ziekenhuis verlaten en enige beweging zal zijn herstel zeker geen kwaad doen. "Het is de eerste dag dat ik wat kleine oefeningen doe. Ik doe een wandeling in het bos. Ik zie dieren, maar geen leeuwen", grapt hij, met een knipoog naar zijn bijnaam De Leeuw van Vlaanderen. "Alles is oké met mij", heeft hij goed nieuws.

Dat is geruststellend, na de zorgen van de voorbije dagen. "In het begin dachten we aan hartproblemen, maar daar was gelukkig helemaal geen sprake van. Ik had gewoon wat ademhalingsproblemen. Waarschijnlijk waren het de naweeën van Covid, of een allergie." Aan die Covid-optie dacht hij een paar dagen geleden ook al. 

Museeuw is er weer beter aan toe


Het is zo'n lichte diagnose dat Museeuw zelfs geen pillen moet innemen. "Ik neem geen medicatie in. Het is al veel beter", zegt hij, terwijl hij diep in en uit ademt. We zijn heel blij om zo'n goed nieuws over hem te mogen vernemen. 

Johan Museeuw
Jose De Cauwer

