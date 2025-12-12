Ruben Van Gucht doorbreekt de stilte en laat zich uit over de nieuwe aantijgingen

Ruben Van Gucht blijft als journalist vaak zelf in het nieuws komen. Recent waren er aantijgingen die zijn professionaliteit in twijfel trokken.

Er is de laatste tijd al heel wat nieuws geweest over de presentator. Hij kreeg een rijverbod van negen maanden opgelegd, werd uit 'De Verraders' gezet en verklapte zijn deelname aan 'Celebrity MasterChef'. Er waren dus ook problemen met andere zenders, maar er waren vooral klachten over zijn professionaliteit bij de VRT.

Volgens HLN had hij bijvoorbeeld de startinterviews van Gent-Wevelgem gemist omdat hij nog in bed lag. Van Gucht heeft nu gereageerd op Radio 2. "Ik was op vakantie onder de Spaanse zon en heb het op afstand gevolgd. Ik weet dat de VRT niet op details in wil gaan en ga dat zelf ook niet doen, omdat ik de keuze van de VRT respecteer."

Van Gucht werkt nog graag voor VRT

Er zouden moeizame contractonderhandelingen lopen, maar Van Gucht ziet geen reden waarom zijn samenwerking met de VRT tot een einde zou komen. "Ik heb altijd graag voor de VRT gewerkt, ik werk nog steeds graag voor de openbare omroep en ik denk dat de VRT ook nog graag met mij werkt. Ik doe dit ongeveer vijftien jaar en voer elk jaar ongeveer 150 tot 200 opdrachten uit voor de VRT."

Dat zijn dan elk jaar tussen de 2500 en 3000 opdrachten. "Ik heb voor verschillende productiehuizen en zenders dingen gedaan en samengewerkt met honderden mensen uit de sportsector, de media en de showbizz. Dat is - op een aantal dingen na misschien - vlot verlopen." Die keren dat er problemen waren, zijn dus uitzonderingen.

Van Gucht verdedigt zijn professionalisme



Volgens Van Gucht spreekt de manier waarop hij zijn werk uitvoert bij al die opdrachten voor zich. "Dat zegt alles en is volgens mij ook het enige wat gezegd moet worden over wie ik ben, mijn professionalisme en collegialiteit", besluit hij zijn boodschap.