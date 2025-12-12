Evenepoel showt zijn stijl, maar laat met grappig moment zien dat hij nog niet iedereen bij Red Bull kent

De laatste nieuwigheden rond Remco Evenepoel zien er vrij goed uit. Zijn eigen wielerkledij is visueel niet mis. Zijn integratie bij Red Bull is ook aan de gang, maar hij kent nog niet iedereen.

Onlangs werd op de mediadag van Red Bull-BORA-hansgrohe het programma van Remco Evenepoel uit de doeken gedaan. Het werd een opvallend traditioneel programma, zonder extra klassiekers of extra grote ronde. Evenepoel zal zich in 2026 in de eerste plaats richten op de Tour de France en ook op het WK wil hij zwaar uitpakken.

Het liefst zou hij op het WK nog eens voor dubbel goud gaan en de prestatie evenaren die hij leverde op de Olympische Spelen in Parijs. Die verwezenlijking is ook een duidelijke inspiratiebron voor de speciale set wielerkledij waar hij mee uitpakt op Instagram. Evenepoel noemt het de 'Gold2 Black Edition'. Het ziet er allemaal fraai uit.

Evenepoel werkt samen met Castelli

De combinatie van goud en zwart is zeker en vast geslaagd. Deze bijzondere wielertenues zijn er gekomen dankzij een samenwerking met Castelli Benelux. De voorbije jaren was Castelli ook kledijleverancier van Soudal Quick-Step. Op de achterkant van het shirt prijkt overigens de Eiffeltoren, een verwijzing naar Remco's zeges in Parijs.

Vanaf volgend jaar rijdt Evenepoel dus niet meer voor Soudal Quick-Step maar voor Red Bull-BORA-hansgrohe. Uit de Instagram Stories van Remco blijkt dat zijn integratie bij zijn nieuwe ploeg volop aan de gang is. Alleen is de ene Jay de andere niet, heeft Evenepoel al ontdekt. Hij denkt even voor de lol zijn nieuwe ploegmaat Jay Vine te interviewen.

Evenepoel ziet er de humor van in

Lees ook... Remco Evenepoel reflecteert na harde beslissing: "Ik had mezelf kapot kunnen maken"›

Die rijdt echter nog altijd bij UAE Team Emirates-XRG. De Australische Jay die bij Red Bull rijdt, is Jay Hindley. Dat weet Evenepoel bij deze dus ook alweer. Knap van Remco dat hij met dit grappig moment naar buiten komt.