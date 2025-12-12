Hij wordt fel verdedigd: criticasters van Wout van Aert krijgen ervan langs

Hij wordt fel verdedigd: criticasters van Wout van Aert krijgen ervan langs
Foto: © photonews

Er zijn nog genoeg personen die opkomen voor Wout van Aert. De criticasters van de Belg zijn bij Matthew Brennan niet aan het juiste adres.

Brennan is uiteraard een ploegmaat bij Visma-Lease a Bike, maar ook iemand die al ondervonden heeft hoe hoog Wout van Aert de lat legt. Van Aert maakt immers elk jaar een doel van de klassiekers, in het bijzonder de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Die koersen heeft hij nog niet gewonnen en daar krijgt Van Aert ook kritiek op.

Brennan geeft in de podcast Inside the Beehive aan dat hij dat gek vindt. De 20-jarige Brit heeft duidelijk meer in zijn mars dan enkel sprinten. In de finale van Parijs-Roubaix 2025 zat Brennan op een gegeven moment in een groepje voor Van Aert. De neoprof wist niet meteen hoe hij ermee moest omgaan dat zijn kopman verderop in de koers volgde.

'Diesel' Van Aert maakt sterke indruk

"Wout heeft die dag laten zien hoe sterk hij was", is de youngster vol lof over Van Aert. "Ik kraakte compleet, maar hij was een echte diesel. Hij bleef maar gaan, tot het einde, en werd nog vierde. Mensen gaven kritiek op die uitslag. Ik zou zeggen: ga dan zelf maar eens Parijs-Roubaix rijden, ondervind zelf maar eens hoe moeilijk het is om vierde te eindigen."

Zelf kwam Brennan als 44ste over de meet op de Vélodrome van Roubaix. Van Aert deed dus nog veertig plaatsen beter. "Als je dit beschouwt als Wout die een slechte dag heeft, laten we dan maar zien wat er gebeurt als hij een goede dag heeft", blikt Brennan vooruit. "Hopelijk kunnen we volgend jaar iets behoorlijk boeiend realiseren."

Brennan verlengt bij Visma-Lease a Bike

Lees ook... Wout van Aert houdt zich niet in tijdens pittige voorbereiding
Eerder vandaag was er ook groot nieuws over Brennan zelf. Hij heeft zijn contract bij Visma-Lease a Bike verlengd, hoewel dat sowieso nog niet afliep dit jaar. Het jonge toptalent ligt nu vast bij de Nederlandse formatie tot 2029. 

