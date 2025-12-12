🎥 Showtime! Van der Poel maakt iedereen warm voor terugkeer in stijl, vriendin Roxanne laaiend enthousiast

🎥 Showtime! Van der Poel maakt iedereen warm voor terugkeer in stijl, vriendin Roxanne laaiend enthousiast
Foto: © photonews

Mathieu van der Poel weet wel hoe hij iedereen warm moet maken voor zijn veldritcomeback. Vriendin Roxanne is ook weer helemaal klaar voor het veldritavontuur.

Iedereen weet min of meer hoe Van der Poel tegen zijn rentree in het veldrijden aankijkt door zijn vooruitblik van eerder vandaag. Iedereen er enthousiast voor maken, dat doe je anno 2025 misschien wel het best met een filmpje op Instagram. Zo gezegd, zo gedaan. Het helpt dan ook nog eens als je ambassadeur bent van Lamborghini.

De video begint als volgt: een gele Lamborghini staat op de weg geparkeerd. Op het dak van de auto ligt overigens een kerstboom: die moet nog ergens afgeleverd worden. Mathieu van der Poel komt als wereldkampioen veldrijden op de fiets aangereden. Hij neemt het voorwiel van zijn fiets, zodat hij de fiets ook op het dak kan plaatsen.

Van der Poel neemt vervolgens zijn helm af en wisselt van schoeisel. Hij zou uiteraard niet willen dat de auto van het Italiaanse luxemerk onnodig vuil wordt gemaakt. Ook het voorwiel gaat mee, Van der Poel neemt plaats achter het stuur en vervolgens vlamt hij er vandoor. Zien we hem ook in de gele Lamborghini aankomen in Namen?

Dat zou perfect kunnen, want Van der Poel is al meermaals gearriveerd in stijl op de cross. Of dient de Lamborghini vooral om de kerstboom te vervoeren? Van der Poel krijgt in elk geval reeds complimenten voor de kerstboom van niemand minder dan Freddy Ovett, die de afgelopen weken zijn vaste trainingspartner was op Spaanse bodem.

Vriendin Van der Poel is enthousiast

"Tijd om weer offroad te gaan", verwijst Van der Poel naar zijn aanstaande rentree in het veldrijden. Zijn vriendin Roxanne Bertels laat bij de reacties weten dat ook zij er helemaal klaar voor is: "Let's goooo". De Van der Poel-show is bijna terug.

