Van Aert doet zijn ziekte en herstel volledig uit de doeken (en ziet Sarah genieten van frietjes)

Het einde van de winter is nog niet in zicht, maar Van Aert heeft al een ziekte en herstelperiode achter de rug. Ondertussen kan hij het wel smaken dat vrouwlief Sarah geniet van de kleine dingen.

Wout van Aert heeft enkele dagen geleden weer maar eens een weekoverzicht op zijn Instagrampagina geplaatst. In de plaatjes komen ook de gegevens waar hij over beschikt over zijn eerdere ziekte en zijn herstel, waar hij het al over had op Strava. Van Aert was enkele dagen van de fiets moeten blijven, maar voelde zich daarna weer beter worden.

Wielrenners kunnen de signalen van hun lichaam ook controleren via een app en Van Aert deelt graag met de wereld wat hij daaruit kon besluiten. De symptoomradar liet weinig aan de verbeelding over. "Je biometrische gegevens laten duidelijke tekenen zien dat er iets is dat je lichaam onder druk zet", kunnen we meelezen. Een oproep om het rustig aan te doen.

Van Aert weer snel beter uitgerust

Dat deed Van Aert dus ook enkele dagen en dat miste zijn effect niet. Hij was meteen veel meer uitgerust. "Je rusthartslag is weer terug op je basisniveau. Dit wijst erop dat je jezelf wat rust gegund hebt. Je lichaam en geest zullen er je dankbaar voor zijn!" Laten we hopen dat Van Aert hier later de vruchten van kan plukken, in de cross of op de weg.

In elk geval is de trainingsarbeid ondertussen weer stevig opgeschroefd. Dat heeft Van Aert via Strava weer aan de buitenwereld laten weten. Dat is dus behoorlijk geruststellend, want zo moeten de fans zich niet toch niet al te veel zorgen maken over de onderbreking van de voorbereiding van Van Aert op het volgende veldrit- en wegseizoen.

Frietjes met mayonaise voor Sarah De Bie

Overigens is ook de laatste foto van het weekoverzicht van Van Aert op Instagram. We zien hoe zijn echtgenote Sarah De Bie frietjes met mayonaise aan het eten is, met ook een cola bij de hand. Er worden ook nog enkele andere afbeeldingen van maaltijden gedeeld.