Na zware en kritische uithaal naar ploeg van Pogacar klinkt nu plots verzoenende taal

Na zware en kritische uithaal naar ploeg van Pogacar klinkt nu plots verzoenende taal

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

De uithaal naar de ploeg van Tadej Pogacar was niet mis te verstaan. Toen het tot een breuk kwam tussen Juan Ayuso en UAE, reageerde de Spanjaard vlijmscherp. Hij trekt nu echter zijn woorden terug.

Nadat zijn contract in onderlinge overeenkomst verbroken werd, vond Ayuso nieuw onderdak bij Lidl-Trek. Bij die ploeg zal hij onder meer de kans krijgen om in 2026 de Tour de France te rijden. De mediadag van Lidl-Trek begon merkwaardig genoeg met een statement van Ayuso over UAE, melden WielerFlits en HLN. Daarna mochten er geen vragen meer over dit onderwerp gesteld worden. 

"Ik wil bij de kans grijpen om de ploeg en de omkadering van heel UAE te bedanken", laat Ayuso zich plots heel respectvol uit over zijn ex-ploeg. "Mijn tijd daar heeft me gevormd tot wie ik ben. In mijn jaren bij de ploeg heb ik veel mogen leren over professionaliteit, discipline en ambitie." Die lessen kan hij alvast meenemen naar de toekomst.

Ayuso niet blind voor wat er gezegd is

Toch is Ayuso niet blind voor bepaalde stevige uitspraken die gedaan zijn. "Wat er in september en daarna gebeurd is, speelde zich af onder hoge druk en de nodige spanning. De woorden die ik toen heb uitgesproken, reflecteren niet mijn echte gevoelens die ik bij de ploeg heb." Kortom: Ayuso trekt zijn uitspraken van weleer terug.

Het was nochtans niet min wat er allemaal verteld werd. Ayuso was het niet eens met de communicatie van UAE over het beëindigen van het contract. De tekst was nochtans vrij mild, maar Ayuso zou pas vlak voor het delen van die communicatie op de hoogte zijn gesteld. Hij haalde vervolgens zwaar uit naar de ploeg en sprak van een 'dictatuur'.

Ayuso en UAE slaan elk hun eigen weg in

Lees ook... Thibau Nys verrast de wielerwereld met belangrijke beslissing
Ayuso lijkt er nu dus alles aan te willen doen om die bladzijde om te slaan en als goede vrienden ieder zijn eigen weg te gaan. Bij Lidl-Trek zijn ze ook niet gebaat bij een troebele relatie met UAE. Het wordt in elk geval meer dan interessant als Ayuso en Pogacar tijdens de zomer tijdens elkaar koersen in de Tour. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Juan Ayuso
Tadej Pogacar

Meer nieuws

🎥 Showtime! Van der Poel maakt iedereen warm voor terugkeer in stijl, vriendin Roxanne laaiend enthousiast

🎥 Showtime! Van der Poel maakt iedereen warm voor terugkeer in stijl, vriendin Roxanne laaiend enthousiast

19:00
Evenepoel showt zijn stijl, maar laat met grappig moment zien dat hij nog niet iedereen bij Red Bull kent

Evenepoel showt zijn stijl, maar laat met grappig moment zien dat hij nog niet iedereen bij Red Bull kent

18:30
Thibau Nys verrast de wielerwereld met belangrijke beslissing

Thibau Nys verrast de wielerwereld met belangrijke beslissing

16:30
Van Aert doet zijn ziekte en herstel volledig uit de doeken (en ziet Sarah genieten van frietjes)

Van Aert doet zijn ziekte en herstel volledig uit de doeken (en ziet Sarah genieten van frietjes)

17:00
Hij wordt fel verdedigd: criticasters van Wout van Aert krijgen ervan langs

Hij wordt fel verdedigd: criticasters van Wout van Aert krijgen ervan langs

16:00
Bakelants waarschuwt peloton met angstwekkende gedachte: "Voor Evenepoel zou het een ontgoocheling zijn"

Bakelants waarschuwt peloton met angstwekkende gedachte: "Voor Evenepoel zou het een ontgoocheling zijn"

12:00
🎥 Alpecin-Deceuninck en Mathieu van der Poel verrassen met nieuw en verbluffend design

🎥 Alpecin-Deceuninck en Mathieu van der Poel verrassen met nieuw en verbluffend design

14:00
Wout van Aert houdt zich niet in tijdens pittige voorbereiding

Wout van Aert houdt zich niet in tijdens pittige voorbereiding

13:30
Remco Evenepoel reflecteert na harde beslissing: "Ik had mezelf kapot kunnen maken"

Remco Evenepoel reflecteert na harde beslissing: "Ik had mezelf kapot kunnen maken"

13:00
Visma-Lease a Bike versterkt partnership en bij glansprestaties Van Aert zal het te zien zijn

Visma-Lease a Bike versterkt partnership en bij glansprestaties Van Aert zal het te zien zijn

12:30
Supersensatie blijft Visma-Lease a Bike trouw en rakelt meteen gesprek met Wout van Aert op

Supersensatie blijft Visma-Lease a Bike trouw en rakelt meteen gesprek met Wout van Aert op

11:00
"Had het me nooit kunnen voorstellen": Belgische wielrenner komt met belangrijke aankondiging

"Had het me nooit kunnen voorstellen": Belgische wielrenner komt met belangrijke aankondiging

10:00
Maxim Van Gils onthult wat de komst van Remco Evenepoel verandert

Maxim Van Gils onthult wat de komst van Remco Evenepoel verandert

09:00
Cian Uijtdebroeks maakt bij nieuwe ploeg meteen belangrijke keuze en kondigt groot nieuws aan

Cian Uijtdebroeks maakt bij nieuwe ploeg meteen belangrijke keuze en kondigt groot nieuws aan

08:00
Diep verdriet vijf dagen na Europese titel: Toon Aerts en partner verliezen ongeboren kindje Naast de fiets

Diep verdriet vijf dagen na Europese titel: Toon Aerts en partner verliezen ongeboren kindje

07:30
Zorgt geld voor de doorslag? Bakelants ziet Evenepoel tóch in Milaan-Sanremo

Zorgt geld voor de doorslag? Bakelants ziet Evenepoel tóch in Milaan-Sanremo

07:00
Het geld rolt bij Decathlon-CMA CGM: Oliver Naesen doet boekje open

Het geld rolt bij Decathlon-CMA CGM: Oliver Naesen doet boekje open

21:30
Nieuwe prikjes naar Soudal Quick-Step: Evenepoel onthult grote verschillen

Nieuwe prikjes naar Soudal Quick-Step: Evenepoel onthult grote verschillen

20:30
Samen met Evenepoel? Van Gils had verrassende vraag voor Red Bull-BORA-hansgrohe

Samen met Evenepoel? Van Gils had verrassende vraag voor Red Bull-BORA-hansgrohe

20:00
Terugkeer Van der Poel: Van der Haar heeft daar heldere mening over

Terugkeer Van der Poel: Van der Haar heeft daar heldere mening over

11/12
Is het programma van Evenepoel teleurstellend? Bakelants velt zijn oordeel

Is het programma van Evenepoel teleurstellend? Bakelants velt zijn oordeel

11/12
Stevige opsteker voor fusieploeg Lotto-Intermarché, maar in enkele landen wel andere naam

Stevige opsteker voor fusieploeg Lotto-Intermarché, maar in enkele landen wel andere naam

11/12
Red Bull-BORA-hansgrohe wilde het niet: Evenepoel moest domper slikken

Red Bull-BORA-hansgrohe wilde het niet: Evenepoel moest domper slikken

11/12
Van der Poel kloppen? Aerts geeft zijn ongezouten mening over Nys

Van der Poel kloppen? Aerts geeft zijn ongezouten mening over Nys

11/12
📷 Nieuw shirt van Soudal Quick-Step gelekt: opvallende felle kleur toegevoegd

📷 Nieuw shirt van Soudal Quick-Step gelekt: opvallende felle kleur toegevoegd

11/12
Moet hij zijn droomkoers opgeven? Van Gils geeft iets toe over Evenepoel

Moet hij zijn droomkoers opgeven? Van Gils geeft iets toe over Evenepoel

11/12
Geen ploegmaats meer: Benoot duidelijk over Van Aert als concurrent

Geen ploegmaats meer: Benoot duidelijk over Van Aert als concurrent

11/12
De Cauwer nuanceert maar geeft Evenepoel ook stevige waarschuwing: "Het kan een probleem worden"

De Cauwer nuanceert maar geeft Evenepoel ook stevige waarschuwing: "Het kan een probleem worden"

11/12
Intensiteit bij Wout van Aert: hij heeft nog werk te doen en houdt ook een alternatieve inspanning

Intensiteit bij Wout van Aert: hij heeft nog werk te doen en houdt ook een alternatieve inspanning

11/12
José De Cauwer heeft wat te zeggen over wat Remco Evenepoel in de eerste plaats moet doen

José De Cauwer heeft wat te zeggen over wat Remco Evenepoel in de eerste plaats moet doen

11/12
Nieuwe BK-concurrent voor Van Aert en andere Belgische kopman profiteert van keuze Evenepoel

Nieuwe BK-concurrent voor Van Aert en andere Belgische kopman profiteert van keuze Evenepoel

11/12
Van gedroomde helper naar rivaal: "Daar hebben Mathieu van der Poel en ik al vaak om moeten lachen"

Van gedroomde helper naar rivaal: "Daar hebben Mathieu van der Poel en ik al vaak om moeten lachen"

11/12
Staat ook Remco versteld? Zijn nieuwe ploeg steelt de show met waanzinnige stunt

Staat ook Remco versteld? Zijn nieuwe ploeg steelt de show met waanzinnige stunt

11/12
Soudal Quick-Step luidt nieuw tijdperk in: trainer die Evenepoel uitzwaait laat van zich horen over 2026

Soudal Quick-Step luidt nieuw tijdperk in: trainer die Evenepoel uitzwaait laat van zich horen over 2026

11/12
Pogacar bezorgt Belgische zaak grote verrassing en het is hem weer menens voor een volgende klassieker

Pogacar bezorgt Belgische zaak grote verrassing en het is hem weer menens voor een volgende klassieker

10/12
Heeft Evenepoel de fans teleurgesteld? De Cauwer geeft het antwoord

Heeft Evenepoel de fans teleurgesteld? De Cauwer geeft het antwoord

11/12

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Tadej Pogacar Maxim Van Gils Thibau Nys Jan Bakelants Jose De Cauwer Gianni Vermeersch Toon Aerts Juan Ayuso Jonas Vingegaard Rasmussen Jonathan Milan Jasper Philipsen Mattias Skjelmose Thibau Nys Primoz Roglic Joris Nieuwenhuis Tibor Del Grosso Michael Matthews

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved