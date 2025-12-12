Na zware en kritische uithaal naar ploeg van Pogacar klinkt nu plots verzoenende taal

De uithaal naar de ploeg van Tadej Pogacar was niet mis te verstaan. Toen het tot een breuk kwam tussen Juan Ayuso en UAE, reageerde de Spanjaard vlijmscherp. Hij trekt nu echter zijn woorden terug.

Nadat zijn contract in onderlinge overeenkomst verbroken werd, vond Ayuso nieuw onderdak bij Lidl-Trek. Bij die ploeg zal hij onder meer de kans krijgen om in 2026 de Tour de France te rijden. De mediadag van Lidl-Trek begon merkwaardig genoeg met een statement van Ayuso over UAE, melden WielerFlits en HLN. Daarna mochten er geen vragen meer over dit onderwerp gesteld worden.

"Ik wil bij de kans grijpen om de ploeg en de omkadering van heel UAE te bedanken", laat Ayuso zich plots heel respectvol uit over zijn ex-ploeg. "Mijn tijd daar heeft me gevormd tot wie ik ben. In mijn jaren bij de ploeg heb ik veel mogen leren over professionaliteit, discipline en ambitie." Die lessen kan hij alvast meenemen naar de toekomst.

Ayuso niet blind voor wat er gezegd is

Toch is Ayuso niet blind voor bepaalde stevige uitspraken die gedaan zijn. "Wat er in september en daarna gebeurd is, speelde zich af onder hoge druk en de nodige spanning. De woorden die ik toen heb uitgesproken, reflecteren niet mijn echte gevoelens die ik bij de ploeg heb." Kortom: Ayuso trekt zijn uitspraken van weleer terug.

Het was nochtans niet min wat er allemaal verteld werd. Ayuso was het niet eens met de communicatie van UAE over het beëindigen van het contract. De tekst was nochtans vrij mild, maar Ayuso zou pas vlak voor het delen van die communicatie op de hoogte zijn gesteld. Hij haalde vervolgens zwaar uit naar de ploeg en sprak van een 'dictatuur'.

Ayuso en UAE slaan elk hun eigen weg in

Ayuso lijkt er nu dus alles aan te willen doen om die bladzijde om te slaan en als goede vrienden ieder zijn eigen weg te gaan. Bij Lidl-Trek zijn ze ook niet gebaat bij een troebele relatie met UAE. Het wordt in elk geval meer dan interessant als Ayuso en Pogacar tijdens de zomer tijdens elkaar koersen in de Tour.